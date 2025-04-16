Набиуллина не готова делиться персональными данными «со всем миром»
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила осторожность в вопросе предоставления персональных данных и подчеркнула важность их защиты. Такое заявление она сделала на конференции Data Fusion.
«Я не очень готова всеми данными со всем миром делиться. У людей должен быть выбор – какие данные, кому и в каком объеме предоставлять», – отметила она.
Она также подчеркнула, что, если человек все же решил поделиться своими данными, он должен быть абсолютно уверен, что они «защищены и никуда не утекут». По словам главы ЦБ, именно это является основой доверия к системе обработки персональных данных.
Набиуллина обратила внимание на опасения россиян относительно возможной утечки данных при их обмене, а также использовании такой информации для навязывания различных услуг. По ее словам, в банковской системе это была очень большая проблема и поступало много жалоб в ЦБ, но сейчас ситуация улучшилась.
Также председатель Банка России указала на признаки дискриминации в ситуации, когда потребители, отказывающиеся делиться своими данными, рискуют не получить желаемые товары или услуги.
15 апреля суд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных в WhatsApp. Финансовой организации был назначен штраф в размере 200 000 руб.