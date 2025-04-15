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Суд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных в WhatsApp

Ведомости

Российский суд впервые привлек к ответственности финансовую организацию за использование иностранного мессенджера WhatsApp для передачи персональных данных гражданина. Об этом сообщили в Роскомнадзоре (РКН).

Банк был признан виновным в нарушении ст. 13.11.2 КоАП РФ (незаконное использование принадлежащих иностранным юридическим лицам и информационных систем или программ для электронных вычислительных машин).

Ему был назначен штраф в размере 200 000 руб., тогда как максимальный штраф для юридических лиц по данной статье составляет 700 000 руб. В ведомстве не уточнили, какой именно банк был подвергнут санкциям.

В РКН рассказали, что с доказательствами нарушения законодательства банком в ведомство обратилась жительница Москвы. В ходе расследования выяснилось, что сотрудник кредитной организации отправил сообщение должнику через WhatsApp с корпоративного номера.

С 1 марта 2023 г. в силу вступил запрет на использование иностранных мессенджеров, в том числе Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Snapchat и Discord, для предоставления финансовых и государственных услуг. В июне 2023 г. Госдума ввела штрафы за пересылку юридически значимых документов в иностранных мессенджерах для финансовых организаций и госструктур.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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