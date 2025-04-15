Суд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных в WhatsApp
Российский суд впервые привлек к ответственности финансовую организацию за использование иностранного мессенджера WhatsApp для передачи персональных данных гражданина. Об этом сообщили в Роскомнадзоре (РКН).
Банк был признан виновным в нарушении ст. 13.11.2 КоАП РФ (незаконное использование принадлежащих иностранным юридическим лицам и информационных систем или программ для электронных вычислительных машин).
Ему был назначен штраф в размере 200 000 руб., тогда как максимальный штраф для юридических лиц по данной статье составляет 700 000 руб. В ведомстве не уточнили, какой именно банк был подвергнут санкциям.
В РКН рассказали, что с доказательствами нарушения законодательства банком в ведомство обратилась жительница Москвы. В ходе расследования выяснилось, что сотрудник кредитной организации отправил сообщение должнику через WhatsApp с корпоративного номера.
С 1 марта 2023 г. в силу вступил запрет на использование иностранных мессенджеров, в том числе Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Snapchat и Discord, для предоставления финансовых и государственных услуг. В июне 2023 г. Госдума ввела штрафы за пересылку юридически значимых документов в иностранных мессенджерах для финансовых организаций и госструктур.