Суд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных в WhatsApp

С 1 марта 2023 г. в силу вступил запрет на использование иностранных мессенджеров, в том числе Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Snapchat и Discord, для предоставления финансовых и государственных услуг. В июне 2023 г. Госдума ввела штрафы за пересылку юридически значимых документов в иностранных мессенджерах для финансовых организаций и госструктур.