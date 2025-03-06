Бизнес просит не запрещать сообщения от клиентов в иностранных мессенджерах

Речь идет о законопроекте «О создании государственных информационных систем (ГИС) по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Он внесен правительством в Госдуму 15 февраля 2025 г. Законопроект включает 30 мер по борьбе с мошенничеством – это поправки в различные нормативные акты. В том числе в нем предлагается запретить использование иностранных мессенджеров для госслужащих, сотрудников операторов связи и маркетплейсов при общении с клиентами.