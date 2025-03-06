Бизнес просит не запрещать сообщения от клиентов в иностранных мессенджерах

Бизнес просит не запрещать сообщения от клиентов в иностранных мессенджерахПравительство в феврале предложило Госдуме ввести такую меру для борьбы с мошенниками
Участники рынка электронной торговли попросили Минцифры уточнить норму обсуждаемого «антифрод-пакета», которая вводит для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ запрет на общение с гражданами через мессенджеры. Вопрос обсуждался на совещании с представителями цифровых платформ в начале февраля 2025 г. при участии министра цифрового развития Максута Шадаева, рассказали «Ведомостям» два участника встречи и подтвердил собеседник, знающий об этом еще от одного участника совещания.
Речь идет о законопроекте «О создании государственных информационных систем (ГИС) по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Он внесен правительством в Госдуму 15 февраля 2025 г. Законопроект включает 30 мер по борьбе с мошенничеством – это поправки в различные нормативные акты. В том числе в нем предлагается запретить использование иностранных мессенджеров для госслужащих, сотрудников операторов связи и маркетплейсов при общении с клиентами.