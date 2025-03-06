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Бизнес просит не запрещать сообщения от клиентов в иностранных мессенджерах

Правительство в феврале предложило Госдуме ввести такую меру для борьбы с мошенниками
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Участники рынка электронной торговли попросили Минцифры уточнить норму обсуждаемого «антифрод-пакета», которая вводит для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ запрет на общение с гражданами через мессенджеры. Вопрос обсуждался на совещании с представителями цифровых платформ в начале февраля 2025 г. при участии министра цифрового развития Максута Шадаева, рассказали «Ведомостям» два участника встречи и подтвердил собеседник, знающий об этом еще от одного участника совещания.

Речь идет о законопроекте «О создании государственных информационных систем (ГИС) по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Он внесен правительством в Госдуму 15 февраля 2025 г. Законопроект включает 30 мер по борьбе с мошенничеством – это поправки в различные нормативные акты. В том числе в нем предлагается запретить использование иностранных мессенджеров для госслужащих, сотрудников операторов связи и маркетплейсов при общении с клиентами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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