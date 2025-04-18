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/ Общество

Военный суд приговорил жителя Москвы к 15 годам по делу о терактах

Ведомости

2-й Западный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя Москвы Кирилла Фомичева к 15 годам колонии по делу о терактах, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фомичев признан виновным по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) и в двух преступлениях по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Также ему вынесли штраф 300 000 руб. и ограничение свободы на два года после отбытия наказания. Детали дела неизвестны, поскольку его рассмотрение проходило в закрытом режиме.

15 апреля суд признал пятерых россиян виновными в совершении диверсий и терактов по заказу украинских спецслужб и приговорил их к срокам от 12,5 до 18 лет колонии строгого режима. Они были задержаны весной 2024 г.

Следствие установило, что по заданию украинских спецслужб они совершили два теракта. 22 апреля 2024 г. они подожгли релейный шкаф на железной дороге между Одинцово и Голицыно, 26 апреля – вертолет Ка-32 на территории аэропорта «Остафьево».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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