Военный суд приговорил жителя Москвы к 15 годам по делу о терактах
2-й Западный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя Москвы Кирилла Фомичева к 15 годам колонии по делу о терактах, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Фомичев признан виновным по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) и в двух преступлениях по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Также ему вынесли штраф 300 000 руб. и ограничение свободы на два года после отбытия наказания. Детали дела неизвестны, поскольку его рассмотрение проходило в закрытом режиме.
15 апреля суд признал пятерых россиян виновными в совершении диверсий и терактов по заказу украинских спецслужб и приговорил их к срокам от 12,5 до 18 лет колонии строгого режима. Они были задержаны весной 2024 г.
Следствие установило, что по заданию украинских спецслужб они совершили два теракта. 22 апреля 2024 г. они подожгли релейный шкаф на железной дороге между Одинцово и Голицыно, 26 апреля – вертолет Ка-32 на территории аэропорта «Остафьево».