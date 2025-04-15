Суд приговорил пятерых россиян к срокам до 18 лет колонии за теракты и диверсии

Все фигуранты после задержания признали свою вину частично – подтвердили участие, но отрицали политические мотивы. Они утверждали, что действовали из корыстных соображений и были уверены, что речь идет о поджоге по заказу неких сотрудников аэродрома, желавших списать имущество. Мочалина, по их словам, не знала о целях поездки, просто вызывала такси для других осужденных. Адвокаты также не отрицали участия подзащитных в инцидентах, но настаивали на отсутствии террористического умысла. По их версии, обвиняемые не были политически мотивированы и не стремились к «устрашению населения». Мотивом стала исключительно корысть. Защита подчеркивала, что Мочалина не участвовала в поджоге и не получала вознаграждение. Сторона защиты просила переквалифицировать обвинение: эпизод с релейным шкафом – на покушение на уничтожение имущества (ч. 3 ст. 30 и ст. 167 УК РФ), а эпизод с вертолетом – на умышленное уничтожение имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).