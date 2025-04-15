Суд приговорил пятерых россиян к срокам до 18 лет колонии за теракты и диверсии

Суд приговорил пятерых россиян к срокам до 18 лет колонии за теракты и диверсииОни признаны виновными в совершении поджогов по заказу украинских спецслужб
2-й Западный окружной военный суд признал пятерых россиян виновными в совершении диверсий и терактов по заказу украинских спецслужб и приговорил их к срокам от 12,5 до 18 лет колонии строгого режима. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба суда. Четверым молодым людям вменили ч. 2 ст. 281 (диверсия) и ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт). Еще одну осужденную признали виновной только по статье о теракте.
22-летнему Станиславу Хамидуллину и 21-летнему Роману Яковцу назначили по 17,5 года колонии строгого режима, Даниилу Ямскову – 17 лет колонии строгого режима, Никите Булгакову – 18 лет колонии строгого режима, Анастасия Мочалина была приговорена к 12,5 года колонии общего режима.
Пятеро молодых людей были задержаны весной 2024 г. Следствие установило, что по заданию украинских спецслужб они совершили два теракта. 22 апреля 2024 г. они подожгли релейный шкаф на железной дороге между Одинцово и Голицыно, а 26 апреля – вертолет Ка-32 на территории аэропорта «Остафьево».
Инициатором, по версии следствия, был Хамидулин, которому спецслужбы пообещали 15 000 руб. за первый эпизод и 3 млн руб. в криптовалюте – за второй. Он привлек к участию друзей. Заказчик, по версии следствия, координировал их действия через Telegram.
Следователи зафиксировали, что исполнители снимали свои действия на видео и публиковали записи в украинских Telegram-каналах с целью «устрашения населения». Ролик набрал почти 200 000 просмотров. Фигуранты, по мнению следствия, действовали сознательно, преследуя как материальную выгоду, так и цель дестабилизировать обстановку в стране.
Гособвинение сочло вину всех пятерых доказанной. Прокурор ссылался на показания самих подсудимых, допросы свидетелей (более трех десятков человек), результаты экспертиз и изъятые улики, писал «Коммерсантъ». По словам прокурора, у обвиняемых имелся прямой умысел на совершение как диверсии, так и террористического акта, что подтверждалось планированием, видеосъемкой и публикацией ролика.
Прокурор отметил, что преступления были совершены в условиях вооруженного конфликта, что квалифицируется как отягчающее обстоятельство. Смягчающими обстоятельствами он назвал явку с повинной Хамидулина и наличие малолетнего ребенка у Ямскова. В итоге он запросил 19 лет колонии строгого режима для Хамидулина, Ямскова, Яковца и Булгакова, из которых первые 5 лет – в тюрьме, и 13 лет общего режима для Мочалиной.
Все фигуранты после задержания признали свою вину частично – подтвердили участие, но отрицали политические мотивы. Они утверждали, что действовали из корыстных соображений и были уверены, что речь идет о поджоге по заказу неких сотрудников аэродрома, желавших списать имущество. Мочалина, по их словам, не знала о целях поездки, просто вызывала такси для других осужденных. Адвокаты также не отрицали участия подзащитных в инцидентах, но настаивали на отсутствии террористического умысла. По их версии, обвиняемые не были политически мотивированы и не стремились к «устрашению населения». Мотивом стала исключительно корысть. Защита подчеркивала, что Мочалина не участвовала в поджоге и не получала вознаграждение. Сторона защиты просила переквалифицировать обвинение: эпизод с релейным шкафом – на покушение на уничтожение имущества (ч. 3 ст. 30 и ст. 167 УК РФ), а эпизод с вертолетом – на умышленное уничтожение имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).