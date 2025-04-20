Сирия и ОАЭ возобновили авиасообщение

Airbus A320-212 сирийского национального перевозчика Syrian Air вылетел из столицы республики в Дубай, передает газета The National. Syrian Air будет выполнять рейсы в Дубай четыре раза в неделю, сообщил ранее перевозчик. Летать в Шарджу самолеты будут по воскресеньям, вторникам и пятницам. Авиакомпания заявила, что намерена «добавлять больше рейсов как можно скорее», как только получит необходимые разрешения от соответствующих органов.