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/ Общество

Сирия и ОАЭ возобновили авиасообщение

Ведомости

Первый пассажирский самолет вылетел из Сирии в ОАЭ после возобновления авиасообщения между двумя странами, сообщило в X сирийское государственное информационное агентство Sana.

«Первый пассажирский рейс в ОАЭ вылетел из международного аэропорта Дамаск в утром воскресенье, 20 апреля», – говорится в сообщении.

Airbus A320-212 сирийского национального перевозчика Syrian Air вылетел из столицы республики в Дубай, передает газета The National. Syrian Air будет выполнять рейсы в Дубай четыре раза в неделю, сообщил ранее перевозчик. Летать в Шарджу самолеты будут по воскресеньям, вторникам и пятницам. Авиакомпания заявила, что намерена «добавлять больше рейсов как можно скорее», как только получит необходимые разрешения от соответствующих органов.

Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о возобновлении полетов между Эмиратами и Сирией 14 апреля, напоминает газета. Это произошло после того, как президент Сирии Ахмад аш-Шара посетил ОАЭ впервые с момента вступления в должность.

В конце января турецкая авиакомпания Turkish Airlines совершила первый рейс в Сирию после 13 лет перерыва. В аэропорту Дамаска состоялась торжественная церемония по случаю возобновления полетов турецкого авиаперевозчика, писал телеканал TRT Haber.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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