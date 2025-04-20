Сирия и ОАЭ возобновили авиасообщение
Первый пассажирский самолет вылетел из Сирии в ОАЭ после возобновления авиасообщения между двумя странами, сообщило в X сирийское государственное информационное агентство Sana.
«Первый пассажирский рейс в ОАЭ вылетел из международного аэропорта Дамаск в утром воскресенье, 20 апреля», – говорится в сообщении.
Airbus A320-212 сирийского национального перевозчика Syrian Air вылетел из столицы республики в Дубай, передает газета The National. Syrian Air будет выполнять рейсы в Дубай четыре раза в неделю, сообщил ранее перевозчик. Летать в Шарджу самолеты будут по воскресеньям, вторникам и пятницам. Авиакомпания заявила, что намерена «добавлять больше рейсов как можно скорее», как только получит необходимые разрешения от соответствующих органов.
Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о возобновлении полетов между Эмиратами и Сирией 14 апреля, напоминает газета. Это произошло после того, как президент Сирии Ахмад аш-Шара посетил ОАЭ впервые с момента вступления в должность.
В конце января турецкая авиакомпания Turkish Airlines совершила первый рейс в Сирию после 13 лет перерыва. В аэропорту Дамаска состоялась торжественная церемония по случаю возобновления полетов турецкого авиаперевозчика, писал телеканал TRT Haber.