Turkish Airlines возобновила рейсы в Сирию

14 декабря 2024 г. посольство Турции в Дамаске возобновило работу. Турецкое диппредставительство в столице Сирии не работало на протяжении 12 лет. В 2012 г. в Сирии также были закрыты посольства Великобритании, Франции, Италии, Польши, Греции, США, Канады, Бразилии и арабских государств Персидского залива.