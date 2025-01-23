Turkish Airlines возобновила рейсы в Сирию
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines совершила первый рейс в Сирию после 13 лет перерыва. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
Самолет Airbus А330, следовавший из Стамбула, совершил посадку в международном аэропорту Дамаска в 11:35 по местному времени (совпадает с мск). В аэропорту состоялась торжественная церемония по случаю возобновления полетов турецкого авиаперевозчика.
Теперь рейсы Turkish Airlines в Сирию будут выполняться три раза в неделю.
14 декабря 2024 г. посольство Турции в Дамаске возобновило работу. Турецкое диппредставительство в столице Сирии не работало на протяжении 12 лет. В 2012 г. в Сирии также были закрыты посольства Великобритании, Франции, Италии, Польши, Греции, США, Канады, Бразилии и арабских государств Персидского залива.
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир.