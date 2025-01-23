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Turkish Airlines возобновила рейсы в Сирию

Ведомости

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines совершила первый рейс в Сирию после 13 лет перерыва. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Самолет Airbus А330, следовавший из Стамбула, совершил посадку в международном аэропорту Дамаска в 11:35 по местному времени (совпадает с мск). В аэропорту состоялась торжественная церемония по случаю возобновления полетов турецкого авиаперевозчика.

Теперь рейсы Turkish Airlines в Сирию будут выполняться три раза в неделю.

14 декабря 2024 г. посольство Турции в Дамаске возобновило работу. Турецкое диппредставительство в столице Сирии не работало на протяжении 12 лет. В 2012 г. в Сирии также были закрыты посольства Великобритании, Франции, Италии, Польши, Греции, США, Канады, Бразилии и арабских государств Персидского залива.

8 декабря вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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