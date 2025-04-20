Бывший директор «На-На» умер после плановой операции

Фроликов на днях перенес плановую операцию по удалению бляшки из сонной артерии, и через несколько дней у него остановилось сердце, сообщил РБК директор музыкального коллектива Дмитрий Чунчинов. По его словам, сама операция прошла хорошо, но после нее бывший директор группы два дня был в реанимации. У него было слабое сердце, имелось «много сопутствующих заболеваний», добавил Чунчинов. Фроликов умер 19 апреля, ему было 76 лет.