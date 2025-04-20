Бывший директор «На-На» умер после плановой операции
Умер бывший директор группы «На-На» Виталий Фроликов, сообщается на странице музыкального коллектива во «ВКонтакте». Спустя несколько дней после плановой операции у него остановилось сердце, узнал РБК.
«Близкий человек для группы «На-На», душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах!» – говорится в опубликованном 19 апреля сообщении.
В коллективе пообещали уточнить подробности о месте и дате прощания в ближайшее время.
Фроликов на днях перенес плановую операцию по удалению бляшки из сонной артерии, и через несколько дней у него остановилось сердце, сообщил РБК директор музыкального коллектива Дмитрий Чунчинов. По его словам, сама операция прошла хорошо, но после нее бывший директор группы два дня был в реанимации. У него было слабое сердце, имелось «много сопутствующих заболеваний», добавил Чунчинов. Фроликов умер 19 апреля, ему было 76 лет.
Группа «На-На» была образована в 1989 г. продюсером Бари Алибасовым. Она существует и сегодня. 17 ноября 2024 г. на 58-м году жизни умер бывший вокалист «На-На» Владимир Левкин, который входил в «золотой» состав коллектива и участвовал в записи его главных хитов. В 2003 г. артист ушел со сцены из-за онкологии.