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/ Общество

Бывший директор «На-На» умер после плановой операции

Ведомости

Умер бывший директор группы «На-На» Виталий Фроликов, сообщается на странице музыкального коллектива во «ВКонтакте». Спустя несколько дней после плановой операции у него остановилось сердце, узнал РБК. 

«Близкий человек для группы «На-На», душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах!» – говорится в опубликованном 19 апреля сообщении. 

В коллективе пообещали уточнить подробности о месте и дате прощания в ближайшее время.

Фроликов на днях перенес плановую операцию по удалению бляшки из сонной артерии, и через несколько дней у него остановилось сердце, сообщил РБК директор музыкального коллектива Дмитрий Чунчинов. По его словам, сама операция прошла хорошо, но после нее бывший директор группы два дня был в реанимации. У него было слабое сердце, имелось «много сопутствующих заболеваний», добавил Чунчинов. Фроликов умер 19 апреля, ему было 76 лет.

Группа «На-На» была образована в 1989 г. продюсером Бари Алибасовым. Она существует и сегодня. 17 ноября 2024 г. на 58-м году жизни умер бывший вокалист «На-На» Владимир Левкин, который входил в «золотой» состав коллектива и участвовал в записи его главных хитов. В 2003 г. артист ушел со сцены из-за онкологии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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