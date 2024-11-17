Умер бывший солист «На-На» Владимир Левкин
«Да, правда», – подтвердила она информацию о смерти Левкина.
Владимир Левкин родился 6 июня 1967 г. в Москве. После службы в армии поступил в Гнесинку. Карьеру в группе «На-На» певец начал после участия в конкурсе, организованном композиторорм и продюсером Бари Алибасовым. Левкин покинул группу в 1988 г., когда закончился его контракт с «На-На».
В 2003 г. артисту диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Музыкант поборол болезнь, но через 10 лет онкологическое заболевание вернулось, и ему сделали пересадку костного мозга.