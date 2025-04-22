Прощание с Зурабом Церетели пройдет 23 апреля в Москве

Он спроектировал торгово-развлекательный центр «Охотный ряд» с набережной на Манежной площади рядом с Кремлем и был главным художником в проекте реконструкции храма Христа Спасителя. Скульптор создал 98-метровый памятник Петру I на Москве-реке и участвовал в реконструкции Московского зоопарка. Являлся основателем Московского музея современного искусства.