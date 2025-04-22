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Прощание с Зурабом Церетели пройдет 23 апреля в Москве

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Прощание с президентом Российской академии художеств, скульптором Зурабом Церетели планируется 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве, сообщил его внук и вице-президент Российской Академии художеств Василий Церетели для «РИА Новости».

Церетели скончался около 01:30 22 апреля в возрасте 91 года. Его помощник Сергей Шагулашвили сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца.

Он спроектировал торгово-развлекательный центр «Охотный ряд» с набережной на Манежной площади рядом с Кремлем и был главным художником в проекте реконструкции храма Христа Спасителя. Скульптор создал 98-метровый памятник Петру I на Москве-реке и участвовал в реконструкции Московского зоопарка. Являлся основателем Московского музея современного искусства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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