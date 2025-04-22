Зураба Церетели похоронят в Тбилиси

Церетели родился 4 января 1934 г. в Тбилиси. В 1958 г. он окончил факультет живописи Тбилисской государственной академии художеств. Был главным проектировщиком советских курортных комплексов на Черном море, включая Пицунду (1967 г.) и Адлер (1972 г.). Церетели также выступил главным художником-оформителем XXII летних Олимпийских игр в Москве (1980 г.) и главным проектировщиком Мемориального комплекса на Поклонной горе.