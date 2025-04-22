Зураба Церетели похоронят в Тбилиси
Художник-монументалист, скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели будет похоронен в Тбилиси рядом с могилой жены. Об этом сообщил его внук Василий Церетели.
«Предварительно, [прощание пройдет в] храме Христа Спасителя, а затем повторно – в Дидубийском пантеоне в Грузии», – сказал он (цитата по ТАСС).
Церетели скончался около 01:30 22 апреля в возрасте 91 года. Причиной смерти, предположительно, стала остановка сердца.
Церетели родился 4 января 1934 г. в Тбилиси. В 1958 г. он окончил факультет живописи Тбилисской государственной академии художеств. Был главным проектировщиком советских курортных комплексов на Черном море, включая Пицунду (1967 г.) и Адлер (1972 г.). Церетели также выступил главным художником-оформителем XXII летних Олимпийских игр в Москве (1980 г.) и главным проектировщиком Мемориального комплекса на Поклонной горе.
Среди других заметных работ – проект торгово-развлекательного центра «Охотный ряд» с набережной на Манежной площади рядом с Кремлем, создание 98-метрового памятника Петру I на Москве-реке.
21 апреля стало известно, что скульптор разработал макет памятной медали, посвященной освобождению Суджи в Курской области.