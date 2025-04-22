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Зураба Церетели похоронят в Тбилиси

Ведомости

Художник-монументалист, скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели будет похоронен в Тбилиси рядом с могилой жены. Об этом сообщил его внук Василий Церетели.

«Предварительно, [прощание пройдет в] храме Христа Спасителя, а затем повторно – в Дидубийском пантеоне в Грузии», – сказал он (цитата по ТАСС).

Церетели скончался около 01:30 22 апреля в возрасте 91 года. Причиной смерти, предположительно, стала остановка сердца.

Церетели родился 4 января 1934 г. в Тбилиси. В 1958 г. он окончил факультет живописи Тбилисской государственной академии художеств. Был главным проектировщиком советских курортных комплексов на Черном море, включая Пицунду (1967 г.) и Адлер (1972 г.). Церетели также выступил главным художником-оформителем XXII летних Олимпийских игр в Москве (1980 г.) и главным проектировщиком Мемориального комплекса на Поклонной горе.

Среди других заметных работ – проект торгово-развлекательного центра «Охотный ряд» с набережной на Манежной площади рядом с Кремлем, создание 98-метрового памятника Петру I на Москве-реке.

21 апреля стало известно, что скульптор разработал макет памятной медали, посвященной освобождению Суджи в Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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