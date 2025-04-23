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Аэропорты Казани, Ульяновска и Нижнекамска приостановили прием и отправку рейсов

Ведомости

Аэропорты Казани и Ульяновска временно прекратили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения вступили в силу с 7:30 мск.

А с 8:00 мск принимать и выпускать самолеты перестал также аэропорт Нижнекамска.

По данным ведомства, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Это приоритет для экипажей самолетов и служб авиагаваней.

Минобороны России до этого информировало, что в ночь на 23 апреля над семью регионами страны были уничтожены 11 украинских беспилотников. Российские военные сбили три дрона над Тульской областью, еще по два – над Белгородской и Курской областями. Также по одному БПЛА было ликвидировано в небе над Крымом, Брянской, Калужской и Орловской областями.

В Белгородской области из-за атаки беспилотника на частный дом травмы головы и ноги получила женщина из Волоконовского района. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу, где ей оказали помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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