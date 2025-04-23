Аэропорты Казани, Ульяновска и Нижнекамска приостановили прием и отправку рейсов

Минобороны России до этого информировало, что в ночь на 23 апреля над семью регионами страны были уничтожены 11 украинских беспилотников. Российские военные сбили три дрона над Тульской областью, еще по два – над Белгородской и Курской областями. Также по одному БПЛА было ликвидировано в небе над Крымом, Брянской, Калужской и Орловской областями.