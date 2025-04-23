Аэропорты Казани, Ульяновска и Нижнекамска приостановили прием и отправку рейсов
Аэропорты Казани и Ульяновска временно прекратили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения вступили в силу с 7:30 мск.
А с 8:00 мск принимать и выпускать самолеты перестал также аэропорт Нижнекамска.
По данным ведомства, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Это приоритет для экипажей самолетов и служб авиагаваней.
Минобороны России до этого информировало, что в ночь на 23 апреля над семью регионами страны были уничтожены 11 украинских беспилотников. Российские военные сбили три дрона над Тульской областью, еще по два – над Белгородской и Курской областями. Также по одному БПЛА было ликвидировано в небе над Крымом, Брянской, Калужской и Орловской областями.
В Белгородской области из-за атаки беспилотника на частный дом травмы головы и ноги получила женщина из Волоконовского района. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу, где ей оказали помощь.