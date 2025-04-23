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Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над семью регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены в семи регионах России, сообщает Минобороны РФ.

Российские военные сбили три БПЛА над Тульской областью, еще по два – над Белгородской и Курской областями. По одному беспилотнику было нейтрализовано в небе над Крымом, Брянской, Калужской и Орловской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотника на хуторе Шаховка в Волоконовском районе была ранена женщина. С БПЛА было сброшено взрывное устройство на частный дом. Пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в больницу, где получила необходимую медпомощь.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате налета БПЛА на регион обошлось без пострадавших и разрушений. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что беспилотник был уничтожен в Мосальском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

С 20:00 мск 21 апреля до 06:00 мск 22 апреля силы ПВО сбили над регионами России 10 украинских БПЛА: пять – над Крымом, три – над Белгородской областью и два – над Орловской.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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