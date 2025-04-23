Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над семью регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены в семи регионах России, сообщает Минобороны РФ.
Российские военные сбили три БПЛА над Тульской областью, еще по два – над Белгородской и Курской областями. По одному беспилотнику было нейтрализовано в небе над Крымом, Брянской, Калужской и Орловской областями.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотника на хуторе Шаховка в Волоконовском районе была ранена женщина. С БПЛА было сброшено взрывное устройство на частный дом. Пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в больницу, где получила необходимую медпомощь.
Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате налета БПЛА на регион обошлось без пострадавших и разрушений. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что беспилотник был уничтожен в Мосальском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
С 20:00 мск 21 апреля до 06:00 мск 22 апреля силы ПВО сбили над регионами России 10 украинских БПЛА: пять – над Крымом, три – над Белгородской областью и два – над Орловской.