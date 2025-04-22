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Силы ПВО сбили 10 БПЛА над регионами РФ

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на регионами России 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 20:00 мск 21 апреля до 06:00 мск 22 апреля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Пять беспилотников было ликвидировано над Крымом, три – над Белгородской областью и два – над Орловской.

21 апреля президент России Владимир Путин прокомментировал прессе итоги пасхального перемирия, сообщив, что в настоящее время боевые действия возобновлены. По словам главы государства, опыт пасхального перемирия продемонстрировал снижение боевых действий. Со стороны ВСУ было 4900 нарушений, шесть атак, 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа. «Но в целом все-таки снижение активности имело место», – подчеркнул президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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