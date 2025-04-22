Силы ПВО сбили 10 БПЛА над регионами РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на регионами России 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 20:00 мск 21 апреля до 06:00 мск 22 апреля. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Пять беспилотников было ликвидировано над Крымом, три – над Белгородской областью и два – над Орловской.
21 апреля президент России Владимир Путин прокомментировал прессе итоги пасхального перемирия, сообщив, что в настоящее время боевые действия возобновлены. По словам главы государства, опыт пасхального перемирия продемонстрировал снижение боевых действий. Со стороны ВСУ было 4900 нарушений, шесть атак, 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа. «Но в целом все-таки снижение активности имело место», – подчеркнул президент.