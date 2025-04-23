Росприроднадзор оштрафовал собственника танкера «Волгонефть 239»

«Волгатранснефти» инкриминировали статьи КоАП РФ о несоблюдении экологических требований, неоповещении уполномоченного органа о разливе нефти и нефтепродуктов или представлении заведомо недостоверных сведений об этом, а также о нарушении требований к охране водных объектов и о представлении на согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с заведомо недостоверными сведениями. Одна из этих статей вменяется компании дважды, но не уточняется, какая именно.