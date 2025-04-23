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/ Общество

Росприроднадзор оштрафовал собственника танкера «Волгонефть 239»

Ведомости

Росприроднадзор оштрафовал ЗАО «Волгатранснефть» – собственника танкера «Волгонефть 239», потерпевшего крушение в Черном море в декабре 2024 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

«Волгатранснефти» инкриминировали статьи КоАП РФ о несоблюдении экологических требований, неоповещении уполномоченного органа о разливе нефти и нефтепродуктов или представлении заведомо недостоверных сведений об этом, а также о нарушении требований к охране водных объектов и о представлении на согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с заведомо недостоверными сведениями. Одна из этих статей вменяется компании дважды, но не уточняется, какая именно.

По данным агентства, представители собственника танкера пытаются обжаловать решение ведомства в суде.

15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие около 9200 т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе. Значительная масса мазута попала в Черное море. В Краснодарском крае был объявлен режим ЧС федерального уровня, последствия катастрофы устраняют до сих пор. В январе глава Минприроды Александр Козлов говорил, что работы по восстановлению побережья Анапы после разлива мазута будут завершены только в мае 2026 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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