Росприроднадзор оштрафовал собственника танкера «Волгонефть 239»
Росприроднадзор оштрафовал ЗАО «Волгатранснефть» – собственника танкера «Волгонефть 239», потерпевшего крушение в Черном море в декабре 2024 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
«Волгатранснефти» инкриминировали статьи КоАП РФ о несоблюдении экологических требований, неоповещении уполномоченного органа о разливе нефти и нефтепродуктов или представлении заведомо недостоверных сведений об этом, а также о нарушении требований к охране водных объектов и о представлении на согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с заведомо недостоверными сведениями. Одна из этих статей вменяется компании дважды, но не уточняется, какая именно.
По данным агентства, представители собственника танкера пытаются обжаловать решение ведомства в суде.
15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие около 9200 т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе. Значительная масса мазута попала в Черное море. В Краснодарском крае был объявлен режим ЧС федерального уровня, последствия катастрофы устраняют до сих пор. В январе глава Минприроды Александр Козлов говорил, что работы по восстановлению побережья Анапы после разлива мазута будут завершены только в мае 2026 г.