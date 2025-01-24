Глава Минприроды: пляжи после разлива мазута восстановят до лета 2026 года
Работы по восстановлению побережья Анапы после разлива мазута будут завершены в мае 2026 г., сообщил глава Минприроды Александр Козлов на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Министр отметил, что власти Краснодарского края начинают разработку проектной документации на поэтапное восстановление побережья. Планируется также предусмотреть инженерную защиту пляжей. Документы должны быть готовы до 1 сентября.
«Решим вопрос с финансированием и приступим к работам в IV квартале года и завершим в мае 2026 г. Это как раз межсезонье. Пройдем выбросы, которые ожидаем в апреле-мае, и, соответственно, робототехника на пляже не будет мешать отдыхающим», – сказал Козлов.
По его словам, итоговую площадь восстановления можно будет назвать, когда все выбросы мазута прекратятся, и нефтепродукты будут убраны с побережья. В настоящее время, с учетом уже очищенных участков, в министерстве рассчитали площадь для восстановления: предварительно, речь идет о 280 га.
24 января Морспасслужба сообщила об очистке всех загрязнений на поверхности Черного моря в районе Анапы.
15 декабря 2024 г. в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Произошел разлив нефтепродуктов, который привел к экологической катастрофе. В областях, затронутых нефтепродуктами, объявлен режим ЧС.