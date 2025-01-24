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Глава Минприроды: пляжи после разлива мазута восстановят до лета 2026 года

Ведомости

Работы по восстановлению побережья Анапы после разлива мазута будут завершены в мае 2026 г., сообщил глава Минприроды Александр Козлов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Министр отметил, что власти Краснодарского края начинают разработку проектной документации на поэтапное восстановление побережья. Планируется также предусмотреть инженерную защиту пляжей. Документы должны быть готовы до 1 сентября.

«Решим вопрос с финансированием и приступим к работам в IV квартале года и завершим в мае 2026 г. Это как раз межсезонье. Пройдем выбросы, которые ожидаем в апреле-мае, и, соответственно, робототехника на пляже не будет мешать отдыхающим», – сказал Козлов.

По его словам, итоговую площадь восстановления можно будет назвать, когда все выбросы мазута прекратятся, и нефтепродукты будут убраны с побережья. В настоящее время, с учетом уже очищенных участков, в министерстве рассчитали площадь для восстановления: предварительно, речь идет о 280 га.

24 января Морспасслужба сообщила об очистке всех загрязнений на поверхности Черного моря в районе Анапы.

15 декабря 2024 г. в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Произошел разлив нефтепродуктов, который привел к экологической катастрофе. В областях, затронутых нефтепродуктами, объявлен режим ЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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