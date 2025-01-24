Глава Минприроды: пляжи после разлива мазута восстановят до лета 2026 года

«Решим вопрос с финансированием и приступим к работам в IV квартале года и завершим в мае 2026 г. Это как раз межсезонье. Пройдем выбросы, которые ожидаем в апреле-мае, и, соответственно, робототехника на пляже не будет мешать отдыхающим», – сказал Козлов.