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Фигурант дела о «Норд-Осте» вышел на свободу спустя 22 года

Ведомости

Алихан Межиев, осужденный на 22 года лишения свободы по делу о захвате «Норд-Оста», был освобожден из колонии. Назначенный ему срок он отбыл полностью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник агентства рассказал, что Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 г.

В 2004 г. суд признал его виновным в подрыве автомобиля на юго-западе столицы и пособничестве террористам, захватившим заложников в Театральном центре на Дубровке. Фигурант признал вину частично.

В октябре 2002 г. один человек погиб и восемь пострадали при взрыве автомобиля у ресторана «Макдональдс» на улице Покрышкина в Москве. Спустя несколько дней, 23 октября, во время показа мюзикла «Норд-Ост» в здание Дома культуры ОАО «Московский подшипник» ворвались четыре десятка террористов. Боевики удерживали свыше 900 человек в течение трех дней. Утром 26 октября театр был взят штурмом. Сообщалось, что были убиты все участники захвата здания. Также, по официальным данным, погибли 130 заложников, в том числе 10 детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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