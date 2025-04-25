Фигурант дела о «Норд-Осте» вышел на свободу спустя 22 года

В октябре 2002 г. один человек погиб и восемь пострадали при взрыве автомобиля у ресторана «Макдональдс» на улице Покрышкина в Москве. Спустя несколько дней, 23 октября, во время показа мюзикла «Норд-Ост» в здание Дома культуры ОАО «Московский подшипник» ворвались четыре десятка террористов. Боевики удерживали свыше 900 человек в течение трех дней. Утром 26 октября театр был взят штурмом. Сообщалось, что были убиты все участники захвата здания. Также, по официальным данным, погибли 130 заложников, в том числе 10 детей.