Фигурант дела о «Норд-Осте» вышел на свободу спустя 22 года
Алихан Межиев, осужденный на 22 года лишения свободы по делу о захвате «Норд-Оста», был освобожден из колонии. Назначенный ему срок он отбыл полностью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Источник агентства рассказал, что Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 г.
В 2004 г. суд признал его виновным в подрыве автомобиля на юго-западе столицы и пособничестве террористам, захватившим заложников в Театральном центре на Дубровке. Фигурант признал вину частично.
В октябре 2002 г. один человек погиб и восемь пострадали при взрыве автомобиля у ресторана «Макдональдс» на улице Покрышкина в Москве. Спустя несколько дней, 23 октября, во время показа мюзикла «Норд-Ост» в здание Дома культуры ОАО «Московский подшипник» ворвались четыре десятка террористов. Боевики удерживали свыше 900 человек в течение трех дней. Утром 26 октября театр был взят штурмом. Сообщалось, что были убиты все участники захвата здания. Также, по официальным данным, погибли 130 заложников, в том числе 10 детей.