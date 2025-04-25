Пять человек погибли при падении самолета в море в Таиланде
Небольшой самолет упал в море вблизи пляжа города Ча-ам. Известно о пяти погибших и одном раненом, пишет Khaosod.
Сообщение о катастрофе поступило в полицию в 8:15 (4:15 мск) 25 апреля. Отмечается, что пострадавший человек застрял в самолете. Крушение воздушного судна произошло примерно в 100 м от берега, что затрудняет оказание помощи.
10 апреля вертолет потерпел крушение в реке Гудзон на границе штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси в США. На борту было шесть человек, в живых не остался никто. ABC News сообщал, что погибла семья из пяти человек – двое взрослых и трое детей, туристы из Испании.
11 апреля небольшой самолет потерпел крушение в американском городе Бока-Ратон (штат Флорида). Судно упало на военную трассу, обошлось без пострадавших.