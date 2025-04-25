Пять человек погибли при падении самолета в море в Таиланде

10 апреля вертолет потерпел крушение в реке Гудзон на границе штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси в США. На борту было шесть человек, в живых не остался никто. ABC News сообщал, что погибла семья из пяти человек – двое взрослых и трое детей, туристы из Испании.