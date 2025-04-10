Вертолет упал в реку на границе Нью-Йорка и Нью-Джерси

ABC News сообщил со ссылкой на департамент пожарной безопасности, что на борту находились как минимум четыре человека. Один человек погиб в результате крушения, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на полицию Нью-Йорка. По данным полиции, на борту находились как минимум пять человек, включая двух взрослых и троих детей.