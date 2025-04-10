Вертолет упал в реку на границе Нью-Йорка и Нью-Джерси
В США вертолет потерпел крушение в реке Гудзон на границе штатов Нью-Йорка и Нью-Джерси, сообщают местные СМИ со ссылкой источники в правоохранительных органах.
ABC News сообщил со ссылкой на департамент пожарной безопасности, что на борту находились как минимум четыре человека. Один человек погиб в результате крушения, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на полицию Нью-Йорка. По данным полиции, на борту находились как минимум пять человек, включая двух взрослых и троих детей.
Береговая охрана заявила, что прекратила движение судов в этом районе и участвует в операциях.
Инцидент произошел около 15:15 по местному времени, передает CBS News.
Множество судов собрались возле Джерси-Сити, недалеко от места происшествия. На месте также находился полицейский вертолет, сообщает телеканал.