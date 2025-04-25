ФСБ задержала гражданина Румынии за сбор данных о ПВО в Сочи

14 апреля гражданин Молдавии, доставивший в Россию взрывные устройства по указанию украинской разведки, был задержан силами ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205) и незаконных приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).