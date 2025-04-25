ФСБ задержала гражданина Румынии за сбор данных о ПВО в Сочи
В Сочи сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали гражданина Румынии 2002 года рождения за сбор данных о местах дислокации объектов противовоздушной обороны (ПВО) для спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы.
По информации ведомства, взамен украинские спецслужбы обещали ему помочь безопасно выехать из России и вступить в добровольческое формирование вооруженных сил Украины для участия в боевых действиях.
Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Максимальное наказание по данной статье составляет 20 лет лишения свободы.
14 апреля гражданин Молдавии, доставивший в Россию взрывные устройства по указанию украинской разведки, был задержан силами ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205) и незаконных приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).