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ФСБ задержала гражданина Румынии за сбор данных о ПВО в Сочи

Ведомости

В Сочи сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали гражданина Румынии 2002 года рождения за сбор данных о местах дислокации объектов противовоздушной обороны (ПВО) для спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы.

По информации ведомства, взамен украинские спецслужбы обещали ему помочь безопасно выехать из России и вступить в добровольческое формирование вооруженных сил Украины для участия в боевых действиях.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Максимальное наказание по данной статье составляет 20 лет лишения свободы.

14 апреля гражданин Молдавии, доставивший в Россию взрывные устройства по указанию украинской разведки, был задержан силами ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205) и незаконных приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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