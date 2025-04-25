МЧС предупредило о заморозках и мокром снеге в Москве
В Москве 26-27 апреля ожидаются мокрый снег, порывы ветра до 15 м/с и понижение температуры до минус 2 градусов. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по столице.
Согласно прогнозам синоптиков, понижение температуры воздуха в Москве и Московской области начнется в ночь с 25 на 26 апреля.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ведомство призвало водителей при управлении автомобилем снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать машину вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
На сайте Гидрометцентра говорится, что в Москве и Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с заморозками до минус 5 градусов, которые прогнозируются с 01:00 мск 26 апреля до 09:00 мск 28 апреля в некоторых районах.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале уточнил, что в ночь на 27 апреля заморозки возможны во всей Московской области, прогнозируется ночная температура от 0 до минус 3 градусов. Самой холодной ожидается ночь на 28 апреля – минимум в прогнозе от 0 до минус 5 градусов. После 30 апреля вероятность ночных отрицательных температур будет невелика, отметил синоптик.