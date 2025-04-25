МЧС предупредило о заморозках и мокром снеге в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале уточнил, что в ночь на 27 апреля заморозки возможны во всей Московской области, прогнозируется ночная температура от 0 до минус 3 градусов. Самой холодной ожидается ночь на 28 апреля – минимум в прогнозе от 0 до минус 5 градусов. После 30 апреля вероятность ночных отрицательных температур будет невелика, отметил синоптик.