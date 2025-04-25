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МЧС предупредило о заморозках и мокром снеге в Москве

Ведомости

В Москве 26-27 апреля ожидаются мокрый снег, порывы ветра до 15 м/с и понижение температуры до минус 2 градусов. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по столице.

Согласно прогнозам синоптиков, понижение температуры воздуха в Москве и Московской области начнется в ночь с 25 на 26 апреля.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ведомство призвало водителей при управлении автомобилем снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать машину вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

На сайте Гидрометцентра говорится, что в Москве и Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с заморозками до минус 5 градусов, которые прогнозируются с 01:00 мск 26 апреля до 09:00 мск 28 апреля в некоторых районах.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале уточнил, что в ночь на 27 апреля заморозки возможны во всей Московской области, прогнозируется ночная температура от 0 до минус 3 градусов. Самой холодной ожидается ночь на 28 апреля – минимум в прогнозе от 0 до минус 5 градусов. После 30 апреля вероятность ночных отрицательных температур будет невелика, отметил синоптик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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