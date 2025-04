Суд отказался снять статус иноагента с журналистки Виктории Ивлевой-Йорк

Ивлева-Йорк проживает за пределами России. Журналистке 68 лет, во время распада СССР она работала в горячих точках. Отправлялась в африканские страны, помогая различным международным гуманитарным миссиям, и была единственным российским журналистом в Руанде во время геноцида. Помимо российских СМИ Ивлева-Йорк публиковалась в немецком Der Spiegel, французском Le Figaro, британском The Guardian, а также американском The New York Times.