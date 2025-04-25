Суд отказался снять статус иноагента с журналистки Виктории Ивлевой-Йорк
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск бывшей журналистки «Новой газеты» Виктории Ивлевой-Йорк (считается в России иноагентом), в котором она требовала снять с нее статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
20 декабря 2024 г. Минюст России включил Ивлеву-Йорк в реестр иноагентов. Ведомство обвинило журналистку в призывах оказывать финансовую поддержку вооруженным силам Украины и в критике российской спецоперации на Украине. По его данным, она распространяла недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и формировала негативный образ Вооруженных сил РФ. Кроме того, журналистка участвовала в создании материалов иностранных агентов.
Ивлева-Йорк проживает за пределами России. Журналистке 68 лет, во время распада СССР она работала в горячих точках. Отправлялась в африканские страны, помогая различным международным гуманитарным миссиям, и была единственным российским журналистом в Руанде во время геноцида. Помимо российских СМИ Ивлева-Йорк публиковалась в немецком Der Spiegel, французском Le Figaro, британском The Guardian, а также американском The New York Times.