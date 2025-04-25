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Суд отказался снять статус иноагента с журналистки Виктории Ивлевой-Йорк

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск бывшей журналистки «Новой газеты» Виктории Ивлевой-Йорк (считается в России иноагентом), в котором она требовала снять с нее статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

20 декабря 2024 г. Минюст России включил Ивлеву-Йорк в реестр иноагентов. Ведомство обвинило журналистку в призывах оказывать финансовую поддержку вооруженным силам Украины и в критике российской спецоперации на Украине. По его данным, она распространяла недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и формировала негативный образ Вооруженных сил РФ. Кроме того, журналистка участвовала в создании материалов иностранных агентов.

Ивлева-Йорк проживает за пределами России. Журналистке 68 лет, во время распада СССР она работала в горячих точках. Отправлялась в африканские страны, помогая различным международным гуманитарным миссиям, и была единственным российским журналистом в Руанде во время геноцида. Помимо российских СМИ Ивлева-Йорк публиковалась в немецком Der Spiegel, французском Le Figaro, британском The Guardian, а также американском The New York Times.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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