В России выявили второй случай заболевания холерой
Случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области, который несколько дней назад вернулся из Индии, это второй подтвержденный случай заболевания в России, сообщает Telegram-канал управления Роспотребнадзора по региону.
Ранее на этой неделе управление ведомства по Московской области сообщило о выявлении завозного случая холеры у туриста, который 21 апреля вернулся из поездки по Индии. 40-летний мужчина был госпитализирован. Заболевший холерой житель Воронежской области вернулся из Индии тем же рейсом.
По данным ведомства, после выявления первого случая заболевания был установлен круг всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе летевших этим же рейсом пассажиров. После этого в ходе обследования контактных лиц заболевание выявили у второго заболевшего, говорится в сообщении. Сейчас он госпитализирован в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у пациента нет, он получает антибиотики.
«Установлен круг лиц, с кем контактировал больной после возвращения. Все они взяты под медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование, экстренная профилактика», – сообщили в управлении.
В Роспотребнадзоре добавили, что сейчас у ни у кого из людей, с кем контактировал заболевший, симптомов холеры нет.