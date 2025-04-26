В России выявили второй случай заболевания холерой

По данным ведомства, после выявления первого случая заболевания был установлен круг всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе летевших этим же рейсом пассажиров. После этого в ходе обследования контактных лиц заболевание выявили у второго заболевшего, говорится в сообщении. Сейчас он госпитализирован в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у пациента нет, он получает антибиотики.