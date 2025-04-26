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В России выявили второй случай заболевания холерой

Ведомости

Случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области, который несколько дней назад вернулся из Индии, это второй подтвержденный случай заболевания в России, сообщает Telegram-канал управления Роспотребнадзора по региону.

Ранее на этой неделе управление ведомства по Московской области сообщило о выявлении завозного случая холеры у туриста, который 21 апреля вернулся из поездки по Индии. 40-летний мужчина был госпитализирован. Заболевший холерой житель Воронежской области вернулся из Индии тем же рейсом.

По данным ведомства, после выявления первого случая заболевания был установлен круг всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе летевших этим же рейсом пассажиров. После этого в ходе обследования контактных лиц заболевание выявили у второго заболевшего, говорится в сообщении. Сейчас он госпитализирован в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у пациента нет, он получает антибиотики. 

«Установлен круг лиц, с кем контактировал больной после возвращения. Все они взяты под медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование, экстренная профилактика», – сообщили в управлении.

В Роспотребнадзоре добавили, что сейчас у ни у кого из людей, с кем контактировал заболевший, симптомов холеры нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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