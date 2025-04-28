На футбольных матчах в России впервые проведут акцию «Бессмертный полк»

Мемориальная акция планируется перед матчами «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Ростов» и «Зенит» – ЦСКА 29 и 30 апреля. На матчах РПЛ и ФНЛ она пройдет 10-12 мая. Союз рассчитывает, что участие в акции примут не только участники игры, но и болельщики.