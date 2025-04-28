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На футбольных матчах в России впервые проведут акцию «Бессмертный полк»

Ведомости

Перед матчами FONBET Кубка России, РПЛ и ФНЛ футболисты выйдут на поле с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).

Мемориальная акция планируется перед матчами «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Ростов» и «Зенит» – ЦСКА 29 и 30 апреля. На матчах РПЛ и ФНЛ она пройдет 10-12 мая. Союз рассчитывает, что участие в акции примут не только участники игры, но и болельщики.

РФС проведет мероприятие совместно с общероссийским гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России». На сайте «Бессмертного полка» есть конструктор макета, позволяющий добавить логотип того или иного клуба на рамку с портретом своего предка. Акция будет проведена в рамках мемориальной программы «Одна на всех. Команда, Родина, Победа!».

10 апреля сопредседатель центрального штаба движения и депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в российских городах в смешанном, в том числе очном формате. Решение о шествии будут принимать местные власти.

Общественное движение «Бессмертный полк» было создано в Томске в 2012 г. Акция предполагает, что все желающие могут пройти по городу с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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