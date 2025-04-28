На футбольных матчах в России впервые проведут акцию «Бессмертный полк»
Перед матчами FONBET Кубка России, РПЛ и ФНЛ футболисты выйдут на поле с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).
Мемориальная акция планируется перед матчами «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Ростов» и «Зенит» – ЦСКА 29 и 30 апреля. На матчах РПЛ и ФНЛ она пройдет 10-12 мая. Союз рассчитывает, что участие в акции примут не только участники игры, но и болельщики.
РФС проведет мероприятие совместно с общероссийским гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России». На сайте «Бессмертного полка» есть конструктор макета, позволяющий добавить логотип того или иного клуба на рамку с портретом своего предка. Акция будет проведена в рамках мемориальной программы «Одна на всех. Команда, Родина, Победа!».
10 апреля сопредседатель центрального штаба движения и депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в российских городах в смешанном, в том числе очном формате. Решение о шествии будут принимать местные власти.
Общественное движение «Бессмертный полк» было создано в Томске в 2012 г. Акция предполагает, что все желающие могут пройти по городу с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны.