Прямое авиасообщение с Саудовской Аравией может скоро восстановиться

Краснов напомнил, что полгода назад на встрече в Рио-де-Жанейро обсуждалась тема возобновления прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией. Он отметил, что сегодня путь от Москвы до Эр-Рияда отнимает много времени, что не способствует развитию туризма и привлечению взаимных инвестиций. Аль Муаджиб заверил, что в ближайшее время вопрос будет решен.