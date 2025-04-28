Прямое авиасообщение с Саудовской Аравией может скоро восстановиться
В ближайшее время может восстановиться прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией, сообщил генпрокурор королевства Сауд бен Абдаллы Аль Муаджиба на встрече с генпрокурором РФ Игорем Красновым.
Краснов напомнил, что полгода назад на встрече в Рио-де-Жанейро обсуждалась тема возобновления прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией. Он отметил, что сегодня путь от Москвы до Эр-Рияда отнимает много времени, что не способствует развитию туризма и привлечению взаимных инвестиций. Аль Муаджиб заверил, что в ближайшее время вопрос будет решен.
В августе 2024 г. Минэкономразвития РФ и Министерство транспорта начали работу над запуском прямого авиасообщения с Саудовской Аравией и Индонезией. В то же время МИД РФ начал переговоры с Саудовской Аравией по безвизовому режиму.