ФСБ рассекретила документы о расстреле цыган нацистами под Донецком в 1941 году

11 апреля управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архивные документы, в которых сообщается о массовых казнях нацистами мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. В частности, там приводятся слова немецкого танкиста Карла Шнайдера об убийстве 1000 человек в Смоленске. Среди расстрелянных были женщины и дети. В документах также говорится о поджоге фашистами в марте 1942 г. деревни из шести – восьми домов, в которых заперли мирных жителей и 15 партизан, не оставив им возможности спастись.