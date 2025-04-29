ФСБ рассекретила документы о расстреле цыган нацистами под Донецком в 1941 году
Нацисты и их пособники в годы Великой Отечественной войны расстреляли 36 советских граждан цыганской национальности вблизи села Ново-Бахметьево в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на архивы управления ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) о деле коллаборациониста Александра Динкеля.
Согласно документам, осенью 1941 г. в селе Ново-Бахметьево Александровского района было расстреляно 36 цыган. В ходе допроса Динкель рассказал, что указал немецкой разведке на цыганские дома, которые находились в селе. По его словам, немцы вывели людей из домов на окраину села и расстреляли их. Динкель уточнил, что одного из цыган он убил лично.
Ведомство рассекретило видеокадры, который снял оператор КГБ по Донецкой области. На них воспроизводится реконструкция событий 1941 г. Коллаборационист показывает место, где были убиты люди.
11 апреля управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архивные документы, в которых сообщается о массовых казнях нацистами мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. В частности, там приводятся слова немецкого танкиста Карла Шнайдера об убийстве 1000 человек в Смоленске. Среди расстрелянных были женщины и дети. В документах также говорится о поджоге фашистами в марте 1942 г. деревни из шести – восьми домов, в которых заперли мирных жителей и 15 партизан, не оставив им возможности спастись.