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ФСБ рассекретила документы о расстреле цыган нацистами под Донецком в 1941 году

Ведомости

Нацисты и их пособники в годы Великой Отечественной войны расстреляли 36 советских граждан цыганской национальности вблизи села Ново-Бахметьево в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на архивы управления ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) о деле коллаборациониста Александра Динкеля.

Согласно документам, осенью 1941 г. в селе Ново-Бахметьево Александровского района было расстреляно 36 цыган. В ходе допроса Динкель рассказал, что указал немецкой разведке на цыганские дома, которые находились в селе. По его словам, немцы вывели людей из домов на окраину села и расстреляли их. Динкель уточнил, что одного из цыган он убил лично.

Ведомство рассекретило видеокадры, который снял оператор КГБ по Донецкой области. На них воспроизводится реконструкция событий 1941 г. Коллаборационист показывает место, где были убиты люди.

11 апреля управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архивные документы, в которых сообщается о массовых казнях нацистами мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. В частности, там приводятся слова немецкого танкиста Карла Шнайдера об убийстве 1000 человек в Смоленске. Среди расстрелянных были женщины и дети. В документах также говорится о поджоге фашистами в марте 1942 г. деревни из шести – восьми домов, в которых заперли мирных жителей и 15 партизан, не оставив им возможности спастись.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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