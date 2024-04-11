Рассекречен архив о расстреле нацистами более 1000 жителей Смоленска
Управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архивные документы, в которых говорится о массовых казнях нацистами мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, в том числе о расстреле более 1000 человек в региональном центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на архивные материалы.
В документах приводятся слова немецкого танкиста Карла Шнайдера об убийстве 1000 человек в Смоленске.
«В 1941 г. нашим полком было собрано на окраине Смоленска более 1000 человек местных жителей <...> [Они] были раздеты и разуты, затем расстреляны из автоматического оружия. Среди расстрелянных были женщины и дети», – цитирует документ ТАСС.
Согласно показаниям немецкого военнопленного Гейнца Винклера, население Смоленска подвергалось массовому уничтожению после занятия города вермахтом. Отмечается, что особенную жестокость к мирным жителям проявляли чиновники гестапо и военнослужащие войск СС, которые проходили через Смоленск.
«По малейшему подозрению эсэсовцы забирали целыми семьями, увозили за город и расстреливали», – говорится в спецсообщении контрразведки СМЕРШ.
В числе прочего, в документах рассказывается о поджоге фашистами в марте 1942 г. деревни из шести – восьми домов, в которых закрыли мирных жителей и 15 партизан, лишив их возможности спастись.
Материалы переданы в Государственный архив новейшей истории Смоленской области в рамках проекта «Без срока давности».
Немцы заняли Смоленск 16 июля 1941 г. Регион был освобожден в начале октября 1943 г. За годы Великой Отечественной войны население области вдвое сократилось – примерно до 1 млн человек.
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