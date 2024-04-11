Рассекречен архив о расстреле нацистами более 1000 жителей Смоленска

В марте «РИА Новости» сообщило, что Россия требует от Германии официально признать преступления Третьего рейха, включая блокаду Ленинграда, актом геноцида. В посольстве РФ в ФРГ заявили, что соответствующую ноту они отправили еще 28 февраля. В письме говорится, что Россия «констатирует противоречивый характер подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом». По данным посольства, Берлин до сих пор не признал преступлениями против человечности блокаду Ленинграда и другие преступления против народов СССР в период Второй мировой войны.