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Рассекречен архив о расстреле нацистами более 1000 жителей Смоленска

Ведомости

Управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архивные документы, в которых говорится о массовых казнях нацистами мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, в том числе о расстреле более 1000 человек в региональном центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на архивные материалы.

В документах приводятся слова немецкого танкиста Карла Шнайдера об убийстве 1000 человек в Смоленске.

«В 1941 г. нашим полком было собрано на окраине Смоленска более 1000 человек местных жителей <...> [Они] были раздеты и разуты, затем расстреляны из автоматического оружия. Среди расстрелянных были женщины и дети», – цитирует документ ТАСС.

Согласно показаниям немецкого военнопленного Гейнца Винклера, население Смоленска подвергалось массовому уничтожению после занятия города вермахтом. Отмечается, что особенную жестокость к мирным жителям проявляли чиновники гестапо и военнослужащие войск СС, которые проходили через Смоленск.

«По малейшему подозрению эсэсовцы забирали целыми семьями, увозили за город и расстреливали», – говорится в спецсообщении контрразведки СМЕРШ.

В числе прочего, в документах рассказывается о поджоге фашистами в марте 1942 г. деревни из шести – восьми домов, в которых закрыли мирных жителей и 15 партизан, лишив их возможности спастись.

Материалы переданы в Государственный архив новейшей истории Смоленской области в рамках проекта «Без срока давности».

Немцы заняли Смоленск 16 июля 1941 г. Регион был освобожден в начале октября 1943 г. За годы Великой Отечественной войны население области вдвое сократилось – примерно до 1 млн человек.

В марте 2023 г. депутаты Госдумы единогласно приняли заявление о геноциде народов СССР Нацистской Германией и ее пособниками в годы Великой Отечественной войны. В заявлении отмечается, что принятые в последние годы судами ряда регионов РФ решения однозначно квалифицируют преступные деяния гитлеровцев и их пособников как геноцид национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР. Эти решения, говорится в заявлении, являются логическим продолжением приговора Нюрнбергского трибунала и решений последующих судебных процессов над нацистскими преступниками.

В марте «РИА Новости» сообщило, что Россия требует от Германии официально признать преступления Третьего рейха, включая блокаду Ленинграда, актом геноцида. В посольстве РФ в ФРГ заявили, что соответствующую ноту они отправили еще 28 февраля. В письме говорится, что Россия «констатирует противоречивый характер подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом». По данным посольства, Берлин до сих пор не признал преступлениями против человечности блокаду Ленинграда и другие преступления против народов СССР в период Второй мировой войны.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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