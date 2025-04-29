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Работа электросетей Португалии полностью восстановлена после сбоя

Ведомости

Работа электросетей Португалии после масштабного сбоя полностью стабилизирована. Об этом AFP сообщил менеджер местного оператора электросетей Ren.

Собеседник агентства уточнил, что все подстанции национальной сети электропередачи восстановлены.

28 апреля практически на всей территории Испании произошло масштабное отключение электроэнергии. Оно также коснулось Португалии, Франции и Андорры. В результате сбоя были остановлены железнодорожные перевозки и нарушена работа общественного транспорта. МВД Испании на фоне произошедшего объявило чрезвычайное положение. Причины сбоя пока полностью не установлены, но рассматриваются несколько версий.

По предположениям Агентства по кибербезопасности Европейского союза (ENISA), причиной могли стать резкие скачки напряжения. С этим согласились испанские власти. При этом оператор энергосети Red Electrica выдвинул гипотезу о влиянии экстремальных погодных условий, в том числе резких колебаний температуры во внутренних районах страны. Отдельные эксперты не исключили возможность кибератаки, но власти Испании пока не нашли подтверждений этого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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