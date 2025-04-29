Работа электросетей Португалии полностью восстановлена после сбоя

По предположениям Агентства по кибербезопасности Европейского союза (ENISA), причиной могли стать резкие скачки напряжения. С этим согласились испанские власти. При этом оператор энергосети Red Electrica выдвинул гипотезу о влиянии экстремальных погодных условий, в том числе резких колебаний температуры во внутренних районах страны. Отдельные эксперты не исключили возможность кибератаки, но власти Испании пока не нашли подтверждений этого.