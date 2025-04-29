Работа электросетей Португалии полностью восстановлена после сбоя
Работа электросетей Португалии после масштабного сбоя полностью стабилизирована. Об этом AFP сообщил менеджер местного оператора электросетей Ren.
Собеседник агентства уточнил, что все подстанции национальной сети электропередачи восстановлены.
28 апреля практически на всей территории Испании произошло масштабное отключение электроэнергии. Оно также коснулось Португалии, Франции и Андорры. В результате сбоя были остановлены железнодорожные перевозки и нарушена работа общественного транспорта. МВД Испании на фоне произошедшего объявило чрезвычайное положение. Причины сбоя пока полностью не установлены, но рассматриваются несколько версий.
По предположениям Агентства по кибербезопасности Европейского союза (ENISA), причиной могли стать резкие скачки напряжения. С этим согласились испанские власти. При этом оператор энергосети Red Electrica выдвинул гипотезу о влиянии экстремальных погодных условий, в том числе резких колебаний температуры во внутренних районах страны. Отдельные эксперты не исключили возможность кибератаки, но власти Испании пока не нашли подтверждений этого.