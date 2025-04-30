Россияне позвонили на номер «1945» почти 16 млн раз для смены звонка
Абоненты российских операторов связи набрали номер «1945» 15,9 млн раз для смены звонка в рамках акции «Ура Победе!», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минцифры (по состоянию на 29 апреля).
Для установки на звонок доступны советские военные песни: «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа». Выбор осуществляется через интерактивное голосовое меню, в котором можно в том числе прослушать сводки Совинформбюро в исполнении Юрия Левитана или загрузить логотип 80 юбилея Победы. Акция проходит с 25 февраля по 15 мая 2025 г. Звонок на номер «1945» и все остальные сервисы для пользователей бесплатны.
15 апреля Минцифры сообщало о 12,5 млн человек, поучаствовавших в акции «Ура Победе!». Проект проводится компаниями МТС, «Билайн», «Мегафон», T2, «Ростелеком» и «Т-Мобайл» при поддержке ведомства.