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Россияне позвонили на номер «1945» почти 16 млн раз для смены звонка

Ведомости

Абоненты российских операторов связи набрали номер «1945» 15,9 млн раз для смены звонка в рамках акции «Ура Победе!», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минцифры (по состоянию на 29 апреля).

Для установки на звонок доступны советские военные песни: «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа». Выбор осуществляется через интерактивное голосовое меню, в котором можно в том числе прослушать сводки Совинформбюро в исполнении Юрия Левитана или загрузить логотип 80 юбилея Победы. Акция проходит с 25 февраля по 15 мая 2025 г. Звонок на номер «1945» и все остальные сервисы для пользователей бесплатны.

15 апреля Минцифры сообщало о 12,5 млн человек, поучаствовавших в акции «Ура Победе!». Проект проводится компаниями МТС, «Билайн», «Мегафон», T2, «Ростелеком» и «Т-Мобайл» при поддержке ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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