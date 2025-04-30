Россияне позвонили на номер «1945» почти 16 млн раз для смены звонка

Для установки на звонок доступны советские военные песни: «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа». Выбор осуществляется через интерактивное голосовое меню, в котором можно в том числе прослушать сводки Совинформбюро в исполнении Юрия Левитана или загрузить логотип 80 юбилея Победы. Акция проходит с 25 февраля по 15 мая 2025 г. Звонок на номер «1945» и все остальные сервисы для пользователей бесплатны.