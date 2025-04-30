Ущерб от взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве оценен в 8 млн рублей

Взрыв на первом этаже ЖК «Алые паруса» прогремел 3 февраля. Саркисян скончался в реанимации, погиб также его охранник. Еще четверо получили ранения. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, бомба сдетонировала в момент, когда Саркисян был в подъезде здания с охранниками.