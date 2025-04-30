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Ущерб от взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве оценен в 8 млн рублей

Ведомости

Взрыв в ЖК «Алые Паруса», в результате которого погиб глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян, привел к ущербу порядка 8 млн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Взрыв на первом этаже ЖК «Алые паруса» прогремел 3 февраля. Саркисян скончался в реанимации, погиб также его охранник. Еще четверо получили ранения. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, бомба сдетонировала в момент, когда Саркисян был в подъезде здания с охранниками.

Были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц (по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105), убийстве общеопасным способом (пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). 5 февраля оперативники установили предполагаемого фигуранта дела о взрыве в ЖК. Он объявлен в федеральный розыск.

12 марта «РИА Новости» писали, что преступник, устроивший взрыв, по предварительным данным, незаконно купил документы, легализующие проживание в России. Было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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