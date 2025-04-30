Ущерб от взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве оценен в 8 млн рублей
Взрыв в ЖК «Алые Паруса», в результате которого погиб глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян, привел к ущербу порядка 8 млн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Взрыв на первом этаже ЖК «Алые паруса» прогремел 3 февраля. Саркисян скончался в реанимации, погиб также его охранник. Еще четверо получили ранения. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, бомба сдетонировала в момент, когда Саркисян был в подъезде здания с охранниками.
Были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц (по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105), убийстве общеопасным способом (пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). 5 февраля оперативники установили предполагаемого фигуранта дела о взрыве в ЖК. Он объявлен в федеральный розыск.
12 марта «РИА Новости» писали, что преступник, устроивший взрыв, по предварительным данным, незаконно купил документы, легализующие проживание в России. Было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).