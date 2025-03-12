Устроивший взрыв в ЖК «Алые Паруса» купил документы для проживания в РФ

Были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц (по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105), убийстве общеопасным способом (пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Отмечалось, что, по предварительной информации, подрыв в комплексе мог совершить террорист-смертник. 5 февраля оперативники установили предполагаемого фигуранта дела о взрыве в ЖК, его объявили в федеральный розыск.