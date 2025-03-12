Устроивший взрыв в ЖК «Алые Паруса» купил документы для проживания в РФ
Устроивший в столичном жилом комплексе «Алые Паруса» взрыв, в результате которого погиб глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян, по предварительным данным, незаконно купил документы, легализующие проживание в России. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).
«Предварительно, он [преступник] приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России», – цитирует агентство собеседника.
Взрыв на первом этаже ЖК «Алые паруса» произошел 3 февраля. В результате взрыва Саркисян скончался в реанимации. По данным ТАСС, также погиб его охранник. Еще четверо человек ранены. Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщал, что бомба сдетонировала в момент, когда Саркисян находился в подъезде здания с охранниками.
Были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц (по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105), убийстве общеопасным способом (пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Отмечалось, что, по предварительной информации, подрыв в комплексе мог совершить террорист-смертник. 5 февраля оперативники установили предполагаемого фигуранта дела о взрыве в ЖК, его объявили в федеральный розыск.