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Устроивший взрыв в ЖК «Алые Паруса» купил документы для проживания в РФ

Ведомости

Устроивший в столичном жилом комплексе «Алые Паруса» взрыв, в результате которого погиб глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян, по предварительным данным, незаконно купил документы, легализующие проживание в России. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).

«Предварительно, он [преступник] приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России», – цитирует агентство собеседника.

Взрыв на первом этаже ЖК «Алые паруса» произошел 3 февраля. В результате взрыва Саркисян скончался в реанимации. По данным ТАСС, также погиб его охранник. Еще четверо человек ранены. Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщал, что бомба сдетонировала в момент, когда Саркисян находился в подъезде здания с охранниками.

Были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц (по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105), убийстве общеопасным способом (пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Отмечалось, что, по предварительной информации, подрыв в комплексе мог совершить террорист-смертник. 5 февраля оперативники установили предполагаемого фигуранта дела о взрыве в ЖК, его объявили в федеральный розыск.

7 февраля Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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