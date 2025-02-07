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Главу федерации бокса ДНР похоронили на Троекуровском кладбище

Ведомости

Главу федерации бокса ДНР Армена Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, передает ТАСС.

Похороны по просьбе родственников прошли в закрытом режиме. На них присутствовали родные, друзья и сослуживцы Саркисяна.

3 февраля на первом этаже ЖК «Алые паруса» произошел взрыв. В результате взрыва Саркисян скончался в реанимации. По данным ТАСС, также погиб его охранник. Еще четверо человек ранены. Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщал, что бомба сдетонировала в момент, когда Саркисян находился в подъезде здания с охранниками.

По предварительной информации, подрыв в комплексе мог совершить террорист-смертник.

5 февраля оперативники установили предполагаемого фигуранта дела о взрыве в жилом комплексе «Алые паруса». Он объявлен в федеральный розыск.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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