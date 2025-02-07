Главу федерации бокса ДНР похоронили на Троекуровском кладбище

3 февраля на первом этаже ЖК «Алые паруса» произошел взрыв. В результате взрыва Саркисян скончался в реанимации. По данным ТАСС, также погиб его охранник. Еще четверо человек ранены. Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщал, что бомба сдетонировала в момент, когда Саркисян находился в подъезде здания с охранниками.