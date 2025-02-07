Главу федерации бокса ДНР похоронили на Троекуровском кладбище
Главу федерации бокса ДНР Армена Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, передает ТАСС.
Похороны по просьбе родственников прошли в закрытом режиме. На них присутствовали родные, друзья и сослуживцы Саркисяна.
3 февраля на первом этаже ЖК «Алые паруса» произошел взрыв. В результате взрыва Саркисян скончался в реанимации. По данным ТАСС, также погиб его охранник. Еще четверо человек ранены. Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщал, что бомба сдетонировала в момент, когда Саркисян находился в подъезде здания с охранниками.
По предварительной информации, подрыв в комплексе мог совершить террорист-смертник.
5 февраля оперативники установили предполагаемого фигуранта дела о взрыве в жилом комплексе «Алые паруса». Он объявлен в федеральный розыск.
По факту инцидента возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия).