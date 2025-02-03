Что известно о погибшем при взрыве в ЖК «Алые паруса» Армене Саркисяне

3 февраля 2025 г. Саркисян скончался в больнице после взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Перед этим он перенес клиническую смерть и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. ТАСС писал, что в результате покушения погиб охранник Саркисяна. Еще четверо человек пострадали. По словам собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах, бомба сдетонировала на первом этаже здания в момент, когда Саркисян находился в подъезде комплекса с охранниками. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия).