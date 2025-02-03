Что известно о погибшем при взрыве в ЖК «Алые паруса» Армене Саркисяне

Что известно о погибшем при взрыве в ЖК «Алые паруса» Армене СаркисянеСоздатель батальона «Арбат» находился в розыске на Украине
3 февраля в Москве после взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» в реанимации умер президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Что о нем известно – в материале «Ведомостей».
Армен Саркисян родился в Ереване 20 сентября 1978 г. В юности переехал в донецкую Горловку, где получил образование, как он сам рассказал в интервью «ИА Реалист».
Осенью 2022 г. стал основателем отдельного батальона спецназначения «Арбат» (Армянский батальон) в составе «Дикой дивизии Донбасса» в Горловке. Батальон участвовал в спецоперации с первых ее дней. 1 июля 2023 г. «Арбат» был официально включен в структуру Минобороны России.
5 мая 2014 г. Саркисян был объявлен в розыск национальной полицией Украины. На сайте украинского МВД указано, что ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по ст. 115 и 119 УК Украины (умышленное убийство и умышленное уничтожение имущества). Согласно информации «Sputnik Армения», на Украине Саркисяну предъявлялись обвинения, в частности, за участие в незаконных вооруженных формированиях, ведущих боевые действия против вооруженных сил республики. Украинское издание «Страна» писало, что он находился в розыске якобы «как один из организаторов убийств» в ходе «евромайдана».
В 2018 г. правоохранители на Украине сообщали, что Саркисян якобы был задержан во Франции, но потом заявили, что речь шла не о том человеке, писала «Украинская правда». Сам основатель «Арбата» также опроверг информацию о своем задержании, заявив, что находился в России.
Саркисян также находился в базе данных украинского ресурса «Миротворец». На сайте ему вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», участие в специальной военной операции. «Страна» писала, что, по данным украинской разведки, Саркисян считался близким к семье экс-президента Виктора Януковича.
В декабре 2024 г. Хамовнический суд Москвы приговорил чеченского бойца ММА Расула Очаева к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за перестрелку на улице Плющиха в Москве, которая произошла после ДТП с участием дочери Саркисяна Эмилии. В конфликте участвовали двое охранников главы Федерации бокса ДНР.
Являлся председателем наблюдательного совета Федерации бокса ДНР, почетным президентом федерации. 14 сентября 2020 г. Саркисяну было присвоено звание почетного гражданина Горловки.
3 февраля 2025 г. Саркисян скончался в больнице после взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Перед этим он перенес клиническую смерть и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. ТАСС писал, что в результате покушения погиб охранник Саркисяна. Еще четверо человек пострадали. По словам собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах, бомба сдетонировала на первом этаже здания в момент, когда Саркисян находился в подъезде комплекса с охранниками. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия).