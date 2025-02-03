Президент федерации бокса ДНР умер в больнице после покушения в ЖК «Алые паруса»
Руководитель Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян скончался в больнице после покушения в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
До этого Саркисян перенес клиническую смерть и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
3 февраля на первом этаже в ЖК «Алые паруса» прозвучал взрыв, погиб один человек, четверо пострадали. Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах говорил, что бомба сдетонировала в момент, когда в подъезде комплекса с охранниками находился Саркисян.
Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия). На месте происшествия работают следователи и криминалисты ведомства. Взрывотехники вместе с кинологами проверяют автомобили, припаркованные возле комплекса, на наличие взрывных устройств и иных предметов, представляющих значение для следствия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные о взрыве в ЖК. По его словам, специальные службы выполняют свою работу, информация о произошедшем уточняется.