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Президент федерации бокса ДНР умер в больнице после покушения в ЖК «Алые паруса»

Ведомости

Руководитель Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян скончался в больнице после покушения в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

До этого Саркисян перенес клиническую смерть и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

3 февраля на первом этаже в ЖК «Алые паруса» прозвучал взрыв, погиб один человек, четверо пострадали. Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах говорил, что бомба сдетонировала в момент, когда в подъезде комплекса с охранниками находился Саркисян.

Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия). На месте происшествия работают следователи и криминалисты ведомства. Взрывотехники вместе с кинологами проверяют автомобили, припаркованные возле комплекса, на наличие взрывных устройств и иных предметов, представляющих значение для следствия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные о взрыве в ЖК. По его словам, специальные службы выполняют свою работу, информация о произошедшем уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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