В Кремле не стали комментировать взрыв в ЖК «Алые паруса»
Кремль пока не может прокомментировать информацию о взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, на месте происшествия работают спецслужбы.
«Информация уточняется, ведется работа. Сейчас комментировать, конечно, нам невозможно», – отметил Песков.
3 февраля на первом этаже в ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, погиб один человек, четверо пострадали. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщил, что бомба сдетонировала в тот момент, когда в подъезде жилого комплекса вместе с охранниками был руководитель Федерации бокса Донецкой народной республики и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. По предварительной информации, он жив, но находится в тяжелом состоянии.
Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Москве возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия). На месте происшествия работают следователи и криминалисты.