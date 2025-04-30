В Тбилиси потушили крупный пожар на вещевом рынке
Пожарные ликвидировали пожар на рынке у станции метро «Вокзальная площадь» в Тбилиси. Пламя охватывало около 15 000 кв. м, сообщил глава Главного управления пожарно-спасательной службы Леван Муселиани.
«В настоящее время пожар потушен, проводится обработка тлеющих очагов», – сказал Муселиани (цитата по «Sputnik Грузия»).
Пожар на рынке начался около 6:00 (5:00 мск) 30 апреля. На месте работали около 30 пожарно-спасательных машин и личный состав. Продолжаются работы по тушению тлеющих очагов. Причина пожара пока неизвестна. О пострадавших также не сообщалось.
В середине апреля в Тбилиси загорелся рынок «Лило Молл». Пламя охватило несколько торговых объектов, пожар тушили несколько пожарных расчетов.
30 января 2017 г. на Вокзальной площади в Тбилиси огонь уничтожил здание «Детского мира». Пламя охватило 13 000 «квадратов» торгового центра. Пожарные боролись с огнем на протяжении девяти часов.