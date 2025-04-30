В Тбилиси потушили крупный пожар на вещевом рынке

Пожар на рынке начался около 6:00 (5:00 мск) 30 апреля. На месте работали около 30 пожарно-спасательных машин и личный состав. Продолжаются работы по тушению тлеющих очагов. Причина пожара пока неизвестна. О пострадавших также не сообщалось.