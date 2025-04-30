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В Тбилиси потушили крупный пожар на вещевом рынке

Ведомости

Пожарные ликвидировали пожар на рынке у станции метро «Вокзальная площадь» в Тбилиси. Пламя охватывало около 15 000 кв. м, сообщил глава Главного управления пожарно-спасательной службы Леван Муселиани.

«В настоящее время пожар потушен, проводится обработка тлеющих очагов», – сказал Муселиани (цитата по «Sputnik Грузия»).

Пожар на рынке начался около 6:00 (5:00 мск) 30 апреля. На месте работали около 30 пожарно-спасательных машин и личный состав. Продолжаются работы по тушению тлеющих очагов. Причина пожара пока неизвестна. О пострадавших также не сообщалось.

В середине апреля в Тбилиси загорелся рынок «Лило Молл». Пламя охватило несколько торговых объектов, пожар тушили несколько пожарных расчетов.

30 января 2017 г. на Вокзальной площади в Тбилиси огонь уничтожил здание «Детского мира». Пламя охватило 13 000 «квадратов» торгового центра. Пожарные боролись с огнем на протяжении девяти часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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