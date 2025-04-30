Российские вузы начали сокращать число платников на факультетах

«Даже небольшое сокращение бьет по экономике вузов, ведь они лишаются дополнительных доходов», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Другой собеседник связывает инициативу с дефицитом кадров и необходимостью перенаправлять абитуриентов в колледжи.