Российские вузы начали сокращать число платников на факультетах
Российские университеты начали обсуждать сокращение платных мест, хотя соответствующий законопроект еще не принят и только получил одобрение правительства. По данным источников «Ведомостей», близких к Минобрнауки, ведомство уже рекомендовало вузам уменьшить набор платников.
«Даже небольшое сокращение бьет по экономике вузов, ведь они лишаются дополнительных доходов», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Другой собеседник связывает инициативу с дефицитом кадров и необходимостью перенаправлять абитуриентов в колледжи.
В 2024/25 учебном году в вузы поступило 748 800 платников и 620 500 бюджетников. Около 40% бесплатных мест пришлось на инженерные специальности.
Дефицит кадров растет при этом растет в следующих сферах экономики:
- Промышленность недополучает 600 000 инженеров.
По мнению экспертов, сокращение может затронуть экономику, юриспруденцию и менеджмент. Число желающих поступить на эти направления существенно превышает количество доступных мест.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты сомневаются, что это поможет рынку труда: выпускники не всегда работают по профессии, а родители до сих пор считают инженерные специальности непрестижными.
Минобрнауки и топ-20 вузов, включая МГУ, ВШЭ и МФТИ, пока не прокомментировали инициативу.