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Российские вузы начали сокращать число платников на факультетах

Ведомости

Российские университеты начали обсуждать сокращение платных мест, хотя соответствующий законопроект еще не принят и только получил одобрение правительства. По данным источников «Ведомостей», близких к Минобрнауки, ведомство уже рекомендовало вузам уменьшить набор платников.

«Даже небольшое сокращение бьет по экономике вузов, ведь они лишаются дополнительных доходов», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Другой собеседник связывает инициативу с дефицитом кадров и необходимостью перенаправлять абитуриентов в колледжи.

В 2024/25 учебном году в вузы поступило 748 800 платников и 620 500 бюджетников. Около 40% бесплатных мест пришлось на инженерные специальности.

Дефицит кадров растет при этом растет в следующих сферах экономики:

  • Промышленность недополучает 600 000 инженеров.

  • ОПК испытывает нехватку 400 000 специалистов.

  • В медицине не хватает 23 000 врачей и 75 000 среднего медперсонала.

  • В школах больше всего вакансий у учителей математики, языков и литературы.

    • По мнению экспертов, сокращение может затронуть экономику, юриспруденцию и менеджмент. Число желающих поступить на эти направления существенно превышает количество доступных мест.

    Опрошенные «Ведомостями» эксперты сомневаются, что это поможет рынку труда: выпускники не всегда работают по профессии, а родители до сих пор считают инженерные специальности непрестижными.

    Минобрнауки и топ-20 вузов, включая МГУ, ВШЭ и МФТИ, пока не прокомментировали инициативу.

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    Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

    Электронная почта: news@vedomosti.ru

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