Правительство поддержало законопроект по ограничению числа платных мест в вузах

Хотя поправки о госрегулировании количества бюджетных мест еще не приняты, а лишь находятся на стадии рассмотрения, в ряде вузов их обсуждение восприняли весьма серьезно. По словам двух источников «Ведомостей», близких к Минобрнауки, еще до появления нормативной базы вузам рекомендовали сократить число платников на факультетах. По словам одного из собеседников «Ведомостей», даже незначительное сокращение набора обучающихся на платных основаниях «бьет по экономике» образовательных учреждений, поскольку они не могут рассчитывать на дополнительный бюджет при планировании своего развития. Еще один собеседник считает, что перемены связаны со сложившейся ситуацией на рынке труда и необходимостью перетягивать людей из вузов в СПО.