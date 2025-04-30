Правительство поддержало законопроект по ограничению числа платных мест в вузах

Правительство поддержало законопроект по ограничению числа платных мест в вузахБелый дом будет исходить из кадровых потребностей экономики
Власти активизировали работу над новыми подходами к системе высшего образования, которые прямо касаются в том числе сложившейся ситуации на рынке труда. В частности, Белый дом поддержал (хоть и с небольшими замечаниями) поправки в закон «Об образовании», которые дадут правительству совершенно новые полномочия – устанавливать количество платных мест в вузах в зависимости от кадровых потребностей экономики.
По действующему законодательству кабинет министров имеет право регулировать объем только бюджетных мест в университетах. Платников это никогда не касалось. Из отзыва правительства, с которым ознакомились «Ведомости», следует, что ко второму чтению его авторы-депутаты должны указать, что у Белого дома будут полномочия устанавливать для вузов порядок определения количества платных мест. А критерии определения необходимого количества мест для приема на платное обучение и механизм их применения также необходимо прописать в законе.
Законопроект об ограничении платных мест в вузах внесли в нижнюю палату 4 апреля 2025 г. Соавторами документа стали 346 из 450 депутатов всех парламентских фракций и 5 сенаторов, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина («Единая Россия») и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Поправки в случае их принятия вступят в силу с 1 сентября 2026 г.
В феврале 2025 г. президент России Владимир Путин на заседании совета при президенте по науке и образованию отметил, что в стране нужно исключить «чрезмерный» платный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны рынка труда. Тогда же министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил разрешить Минобрнауки регулировать прием на платные места в вузах. По его словам, такие полномочия нужны для преодоления острого дефицита инженеров в стране. «Платный прием тоже надо нацелить на задачи государства», – обратился Фальков к Путину.
На 3,1 млн
Кроме того, льготные образовательные кредиты под 3% для студентов вузов в 2025 г. планируется выдавать только на обучение по приоритетным для государства направлениям. Об этом министр в марте этого года заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
Хотя поправки о госрегулировании количества бюджетных мест еще не приняты, а лишь находятся на стадии рассмотрения, в ряде вузов их обсуждение восприняли весьма серьезно. По словам двух источников «Ведомостей», близких к Минобрнауки, еще до появления нормативной базы вузам рекомендовали сократить число платников на факультетах. По словам одного из собеседников «Ведомостей», даже незначительное сокращение набора обучающихся на платных основаниях «бьет по экономике» образовательных учреждений, поскольку они не могут рассчитывать на дополнительный бюджет при планировании своего развития. Еще один собеседник считает, что перемены связаны со сложившейся ситуацией на рынке труда и необходимостью перетягивать людей из вузов в СПО.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минобрнауки с просьбой пояснить, по каким учебным направлениям в вузах планируется сократить объем платных мест. «Ведомости» также попросили дать оценку законопроекту пресс-службы топ-20 вузов России по оценке рейтингового агентства RAEX в 2024 г., в числе которых: МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ, РАНХиГС, МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ и т. д.
В 2024/25 учебном году в российские вузы поступило около 748 800 платников и 620 500 бюджетников, сообщал «Ведомостям» представитель Минобрнауки. По его словам, около 40% бюджетных мест распределили на инженерно-технические специальности. Всего в 2024 г. на обучение по таким программам абитуриенты подали 2,3 млн заявлений, а поступили на них 427 400 студентов.
Дефицит инженеров в российских компаниях достигает 600 000 специалистов, оценила в ноябре прошлого года вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба. При этом нехватка кадров на предприятиях военно-промышленного комплекса – почти 400 000 человек, говорил в том же месяце глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).
Российский рынок труда также испытывает нехватку медперсонала и педагогов, сообщала на правительственном часе в Госдуме зампредседателя Счетной палаты (СП) Галина Изотова. По оценкам СП, дефицит кадров в первичном звене здравоохранения по итогам 2024 г. составил 23 000 врачей и 75 000 специалистов со средним профессиональным медобразованием (медсестер, фельдшеров и т. д.). Причем по врачам этот показатель по сравнению с 2023 г. сократился на 10 000 человек, тогда как по среднему медперсоналу вырос на 41 000 человек, уточнила Изотова.
Наибольший рост вакансий в сфере образования в 2024 г. в сравнении с данными за 2023 г. пришелся на сотрудников вузов, отметила Изотова. Абсолютных значений она не привела. Кроме этого, около 30% вакантных должностей в общем образовании – это работа в сельских школах, продолжила Изотова. «Самые дефицитные должности – это учителя математики, иностранных языков, русского языка и литературы», – говорила замглавы Счетной палаты.
Регулирование платных мест в вузах подскажет абитуриентам и их родителям, какие специальности на рынке наиболее востребованные и высокооплачиваемые, рассказал «Ведомостям» замдиректора Института образования НИУ ВШЭ Илья Коршунов. По его словам, при регулировании объема платных мест правительство сможет опираться на кадровые прогнозы Минтруда, а также на данные Роструда по размеру средних зарплат по конкретным специальностям.
Платные места в вузах могут ограничить в первую очередь для учебных направлений экономики, юриспруденции и менеджмента, предполагает Коршунов. Число желающих поступить на юридические и экономические направления существенно превышает количество доступных мест, продолжает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. В случае сокращения числа платных мест такие абитуриенты не смогут переориентироваться с гуманитариев на технарей, отметил он. «Одно из немногих пока направлений подготовки, где переток абитуриентов возможен, – это педагогические специальности», – добавил он.
Регулирование платных мест не решит проблему дефицита кадров в полной мере, считает Илюхин. По его словам, для таких целей особое внимание следует уделить качеству профориентации школьников и «инерционности мышления» родителей, которые выросли в период кризиса производства в России и «не верят в престижность инженерного образования».
Также не всегда выпускники вузов работают по полученной специальности, отмечает замдиректора Центра научно-технологической политики МГУ им. М. В. Ломоносова Тимофей Воронин. По его словам, будет трудно оптимизироваться тем вузам, которые обучают большое количество студентов-платников по невостребованным профессиям.