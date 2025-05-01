Виновники трагедии в Одессе в 2014 году заняли посты в силовых структурах
Несколько виновников пожара в доме профсоюзов в Одессе сейчас занимают должности в силовых структурах на Украине, сообщил «РИА Новости» представитель одесского подпольного движения Stop Grave.
Пожар в одесском Доме профсоюзов произошел 2 мая 2014 г. после столкновений футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы и сторонников «евромайдана» с его противниками. Потасовки закончились разрушением палаточного лагеря активистов «антимайдана» на Куликовом поле, после чего те попытались укрыться в Доме профсоюзов. В результате стычек и пожара погибли 48 человек.
Среди участников трагедии собеседник агентства назвал бывшего лидера Одесского «евромайдана» и Совета обороны Одессы Руслана Форостяка, который затем стал советником главы областного управления полиции, а также пресс-секретаря главного управления разведки Украины (ГУР) Андрея Юсова. По информации представителя подполья, в беспорядках принимал участие и командир 7-й сотни Евромайдана Евгений Дейдей. Позднее он стал депутатом и советником министра МВД, а сейчас «якобы числится погибшим».
В мае 2024 г. бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что пожар в Одессе был спланирован Киевом во главе с занимавшим на тот момент пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым.