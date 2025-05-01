Виновники трагедии в Одессе в 2014 году заняли посты в силовых структурах

Пожар в одесском Доме профсоюзов произошел 2 мая 2014 г. после столкновений футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы и сторонников «евромайдана» с его противниками. Потасовки закончились разрушением палаточного лагеря активистов «антимайдана» на Куликовом поле, после чего те попытались укрыться в Доме профсоюзов. В результате стычек и пожара погибли 48 человек.