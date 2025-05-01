В очереди на Крымский мост скопились более 2600 автомобилей

Со стороны Керчи утром 1 мая в пробке стоят 450 транспортных средств, ожидание составляет около двух часов. Машины на подъезде к Крымскому мосту начали скапливаться еще с ночи, следует из сообщений канала. В 3:00 мск со стороны Кубани стояли 270 автомобилей, через час их количество выросло до 368. К 9:00 проезда ждали уже более 2100 водителей.