Умер экс-министр печати России Сергей Грызунов

В 1994 г. Грызунов был назначен председателем Госкомитета по печати, который возглавлял до 1995 г. Через год вошел в предвыборный штаб кандидата Бориса Ельцина, курировал связь со средствами массовой информации. В 2001 г. назначен вице-президентом редакционно-издательской компании ЗАО «Московские новости». С 2003 г. – председатель комитета по коммуникациям и связям с общественностью при совете директоров НЛМК. Через два года Грызунов стал генеральным директором газеты «Московские новости».