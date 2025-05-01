Умер экс-министр печати России Сергей Грызунов
Профессор кафедры международной журналистики МГИМО Сергей Грызунов умер на 76-м году жизни, сообщил «Коммерсантъ». В 1990-х он возглавлял Государственный комитет по делам печати.
Грызунов родился в 1949 г. в Куйбышеве (сейчас – Самара). В 1971 г. окончил факультет журналистики МГУ, в 1988 г. – Академию общественных наук. В 1971–1982 гг. – редактор, старший редактор, обозреватель Агентства печати «Новости». в 1990-х гг. был завбюро РИА «Новости» в Югославии.
В 1994 г. Грызунов был назначен председателем Госкомитета по печати, который возглавлял до 1995 г. Через год вошел в предвыборный штаб кандидата Бориса Ельцина, курировал связь со средствами массовой информации. В 2001 г. назначен вице-президентом редакционно-издательской компании ЗАО «Московские новости». С 2003 г. – председатель комитета по коммуникациям и связям с общественностью при совете директоров НЛМК. Через два года Грызунов стал генеральным директором газеты «Московские новости».