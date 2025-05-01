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Умер экс-министр печати России Сергей Грызунов

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Профессор кафедры международной журналистики МГИМО Сергей Грызунов умер на 76-м году жизни, сообщил «Коммерсантъ». В 1990-х он возглавлял Государственный комитет по делам печати.

Грызунов родился в 1949 г. в Куйбышеве (сейчас – Самара). В 1971 г. окончил факультет журналистики МГУ, в 1988 г. – Академию общественных наук. В 1971–1982 гг. – редактор, старший редактор, обозреватель Агентства печати «Новости». в 1990-х гг. был завбюро РИА «Новости» в Югославии.

В 1994 г. Грызунов был назначен председателем Госкомитета по печати, который возглавлял до 1995 г. Через год вошел в предвыборный штаб кандидата Бориса Ельцина, курировал связь со средствами массовой информации. В 2001 г. назначен вице-президентом редакционно-издательской компании ЗАО «Московские новости». С 2003 г. – председатель комитета по коммуникациям и связям с общественностью при совете директоров НЛМК. Через два года Грызунов стал генеральным директором газеты «Московские новости».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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