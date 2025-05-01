Сальдо заявил о семи погибших при атаке ВСУ по рынку в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 9:30 1 мая нанесли массированный удар FPV-дронами, уточнил в своем Telegram-канале глава региона. По его словам, в момент атаки на рынке было много людей. По предварительной информации, погибли не менее семи человек, еще более 20 граждан получили ранения. На месте происшествия находятся экстренные службы.