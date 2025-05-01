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Сальдо заявил о семи погибших при атаке ВСУ по рынку в Херсонской области

Ранения получили более 20 человек
Ведомости

В результате атаки украинских военных в районе центрального рынка в Алешках Херсонской области погибли семь человек, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 9:30 1 мая нанесли массированный удар FPV-дронами, уточнил в своем Telegram-канале глава региона. По его словам, в момент атаки на рынке было много людей. По предварительной информации, погибли не менее семи человек, еще более 20 граждан получили ранения. На месте происшествия находятся экстренные службы.

Сальдо также заявил, что после первой волны ударов по рынку в Алешках, где уже были погибшие и раненые, FPV-дроны снова атаковали, чтобы добить выживших.

13 апреля сообщалось, что в результате обстрела Голой Пристани в Херсонской области погибли два человека, еще трое жителей получили ранения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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