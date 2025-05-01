Сальдо заявил о семи погибших при атаке ВСУ по рынку в Херсонской области

Сальдо заявил о семи погибших при атаке ВСУ по рынку в Херсонской областиРанения получили более 20 человек
В результате атаки украинских военных в районе центрального рынка в Алешках Херсонской области погибли семь человек, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 9:30 1 мая нанесли массированный удар FPV-дронами, уточнил в своем Telegram-канале глава региона. По его словам, в момент атаки на рынке было много людей. По предварительной информации, погибли не менее семи человек, еще более 20 граждан получили ранения. На месте происшествия находятся экстренные службы.
Сальдо также заявил, что после первой волны ударов по рынку в Алешках, где уже были погибшие и раненые, FPV-дроны снова атаковали, чтобы добить выживших.
13 апреля сообщалось, что в результате обстрела Голой Пристани в Херсонской области погибли два человека, еще трое жителей получили ранения.