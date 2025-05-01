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Умерла заслуженная артистка России Ирина Кострова

Ведомости
Сергей Пятаков / РИА Новости
Сергей Пятаков / РИА Новости

Умерла советская и российская актриса театра, заслуженная артистка России Ирина Кострова, сообщил гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин. Ей было 102 года.

«Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на Вас! Ваш Москонцерт», – написал Бачурин в своем Telegram-канале.

Прощание с заслуженной артисткой пройдет 4 мая в «Москонцерт холле», уточнил он.

Кострова родилась 4 апреля 1923 г. в Москве. Работала в Железнодорожном театре Марии Кнебель, выступала на сцене Московского государственного театра Ленком и Театра на Таганке. Была артисткой Москонцерта и «до последних дней» осталавась активным участником его жизни, говорится в сообщении на сайте учреждения. Кострова играла главные роли в спектаклях «Гроза» (Катерина), «Мачеха» (Полина), «Коварство и любовь» (леди Мильфор), «Оптимистическая трагедия» (комиссар), «Дворянское гнездо» (Лиза).

Артистка была ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда. В 1999 г. Костровой было присвоено звание заслуженной артистки РФ, в 2023 г. она была награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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