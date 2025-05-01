Умерла заслуженная артистка России Ирина Кострова

Кострова родилась 4 апреля 1923 г. в Москве. Работала в Железнодорожном театре Марии Кнебель, выступала на сцене Московского государственного театра Ленком и Театра на Таганке. Была артисткой Москонцерта и «до последних дней» осталавась активным участником его жизни, говорится в сообщении на сайте учреждения. Кострова играла главные роли в спектаклях «Гроза» (Катерина), «Мачеха» (Полина), «Коварство и любовь» (леди Мильфор), «Оптимистическая трагедия» (комиссар), «Дворянское гнездо» (Лиза).