Умерла заслуженная артистка России Ирина Кострова
Умерла советская и российская актриса театра, заслуженная артистка России Ирина Кострова, сообщил гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин. Ей было 102 года.
«Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на Вас! Ваш Москонцерт», – написал Бачурин в своем Telegram-канале.
Прощание с заслуженной артисткой пройдет 4 мая в «Москонцерт холле», уточнил он.
Кострова родилась 4 апреля 1923 г. в Москве. Работала в Железнодорожном театре Марии Кнебель, выступала на сцене Московского государственного театра Ленком и Театра на Таганке. Была артисткой Москонцерта и «до последних дней» осталавась активным участником его жизни, говорится в сообщении на сайте учреждения. Кострова играла главные роли в спектаклях «Гроза» (Катерина), «Мачеха» (Полина), «Коварство и любовь» (леди Мильфор), «Оптимистическая трагедия» (комиссар), «Дворянское гнездо» (Лиза).
Артистка была ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда. В 1999 г. Костровой было присвоено звание заслуженной артистки РФ, в 2023 г. она была награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве».