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Полиция задержала 18 подозреваемых в организации поджогов в Израиле

Ведомости

Полиция Израиля задержала 18 человек по подозрению в организации поджогов, которые стали причиной масштабных лесных пожаров. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает The Jerusalem Post.

Крупный лесной пожар начался 30 апреля в районе между Эштаолем и Латруном, к западу от Иерусалима. Это привело к эвакуации местных жителей и перекрытию дорог. Высокие температуры, низкая влажность и сильный ветер способствовали быстрому распространению огня, который, предположительно, был устроен намеренно.

Спасательные службы, которым помогают военнослужащие, продолжают борьбу с огнем. Однако метеорологи предупреждают, что ситуация может ухудшиться: во второй половине четверга ожидается усиление ветра, что может осложнить процесс тушения. Для помощи наземным командам привлечена специализированная авиация, включая самолеты с Кипра, из Хорватии, Италии и Франции.

По последним данным, из-за пожаров пострадали 20 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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