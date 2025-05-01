Полиция задержала 18 подозреваемых в организации поджогов в Израиле
Полиция Израиля задержала 18 человек по подозрению в организации поджогов, которые стали причиной масштабных лесных пожаров. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает The Jerusalem Post.
Крупный лесной пожар начался 30 апреля в районе между Эштаолем и Латруном, к западу от Иерусалима. Это привело к эвакуации местных жителей и перекрытию дорог. Высокие температуры, низкая влажность и сильный ветер способствовали быстрому распространению огня, который, предположительно, был устроен намеренно.
Спасательные службы, которым помогают военнослужащие, продолжают борьбу с огнем. Однако метеорологи предупреждают, что ситуация может ухудшиться: во второй половине четверга ожидается усиление ветра, что может осложнить процесс тушения. Для помощи наземным командам привлечена специализированная авиация, включая самолеты с Кипра, из Хорватии, Италии и Франции.
По последним данным, из-за пожаров пострадали 20 человек.