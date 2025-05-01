Полиция задержала 18 подозреваемых в организации поджогов в Израиле

Спасательные службы, которым помогают военнослужащие, продолжают борьбу с огнем. Однако метеорологи предупреждают, что ситуация может ухудшиться: во второй половине четверга ожидается усиление ветра, что может осложнить процесс тушения. Для помощи наземным командам привлечена специализированная авиация, включая самолеты с Кипра, из Хорватии, Италии и Франции.