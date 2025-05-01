В порту на севере ФРГ произошел взрыв
Взрыв произошел в порту в немецкой общине Тиммендорфер-Штранд на севере ФРГ, есть пострадавшие, передает Hamburger Morgenpost.
По данным газеты, взрыв на курорте Балтийского моря прогремел днем 1 мая, полиция сообщила о нескольких пострадавших.
На территории порта взорвался газовый баллон, уточнили в правоохранительных органах. На место происшествия выехали пожарные, спасатели и врачи скорой помощи. По предварительным данным, в результате взрыва люди получили «незначительные» травмы. Территорию вокруг гавани оцепили.