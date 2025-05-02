Три рейса задержались в московских аэропортах из-за мокрого снега
Три самолета были задержаны в московских аэропортах и один отправлен на запасной аэродром из-за выпавшего мокрого снега. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Задержки связаны с необходимостью дополнительной обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями.
Сейчас основные аэропорты столичного региона – «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» – продолжают работать в штатном режиме. В Росавиации подчеркнули, что безопасность полетов остается приоритетом.
По данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в ночь на 2 мая в Москве выпало 14 мм осадков, что составляет 22% от месячной нормы мая. Снег начал идти в 00:00, интенсивные осадки наблюдались в аэропортах «Шереметьево» и «Внуково». По прогнозам синоптика, осадки прекратятся к 15:00.