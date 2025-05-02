Три рейса задержались в московских аэропортах из-за мокрого снега

По данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в ночь на 2 мая в Москве выпало 14 мм осадков, что составляет 22% от месячной нормы мая. Снег начал идти в 00:00, интенсивные осадки наблюдались в аэропортах «Шереметьево» и «Внуково». По прогнозам синоптика, осадки прекратятся к 15:00.