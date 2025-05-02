На Москву обрушился сильный снегопад

Тишковец уточнил, что снег пошел в столице ровно в 00:00. Сильный снег наблюдался в аэропортах «Шереметьево» и «Внуково». По прогнозам синоптика, к 15:00 осадки должны прекратиться. В ночь на 3 мая ударят заморозки, на дорогах появится гололедица. Днем 3 мая ожидаются небольшие дожди и потепление до +13 градусов. Снег в столице растает к 12:00.