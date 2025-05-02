На Москву обрушился сильный снегопад

На Москву обрушился сильный снегопадВ ночь на 3 мая ожидаются заморозки
В ночь на 2 мая в Москве выпало 14 мм осадков, или 22% от всей нормы мая. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
Тишковец уточнил, что снег пошел в столице ровно в 00:00. Сильный снег наблюдался в аэропортах «Шереметьево» и «Внуково». По прогнозам синоптика, к 15:00 осадки должны прекратиться. В ночь на 3 мая ударят заморозки, на дорогах появится гололедица. Днем 3 мая ожидаются небольшие дожди и потепление до +13 градусов. Снег в столице растает к 12:00.
Департамент транспорта столицы предупредил о возможных задержках наземного транспорта в связи с погодными условиями.
Ночью из-за мокрого снега в Подмосковье более 26 000 человек остались без электроснабжения, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Для ликвидации последствий непогоды в регионе работают свыше 200 аварийных бригад, занимающихся расчисткой автомобильных и железных дорог. По словам губернатора, наиболее сложная ситуация сложилась на Рижском и Савеловском направлениях, где движение поездов осуществляется с задержками. Для перевозки пассажиров организованы компенсационные автобусные маршруты.
1 мая правительство Москвы сообщило о неблагоприятной погоде в ночь на 2 мая. Синоптики заявили, что в городе пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра могут достигать 15 м в секунду. Сильный ветер сохранится и днем 2 мая.
В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС России по Москве рекомендовало жителям и гостям столицы соблюдать осторожность. Автомобилистов призвали снизить скорость движения, увеличить дистанцию до впереди идущих машин и избегать резких маневров. Кроме того, рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций.