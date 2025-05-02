Газета
Телеграм
/ Общество

На Москву обрушился сильный снегопад

В ночь на 3 мая ожидаются заморозки
София Векслер
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Михаил Воскресенский / РИА Новости

В ночь на 2 мая в Москве выпало 14 мм осадков, или 22% от всей нормы мая. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Тишковец уточнил, что снег пошел в столице ровно в 00:00. Сильный снег наблюдался в аэропортах «Шереметьево» и «Внуково». По прогнозам синоптика, к 15:00 осадки должны прекратиться. В ночь на 3 мая ударят заморозки, на дорогах появится гололедица. Днем 3 мая ожидаются небольшие дожди и потепление до +13 градусов. Снег в столице растает к 12:00.

Департамент транспорта столицы предупредил о возможных задержках наземного транспорта в связи с погодными условиями.

Ночью из-за мокрого снега в Подмосковье более 26 000 человек остались без электроснабжения, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Для ликвидации последствий непогоды в регионе работают свыше 200 аварийных бригад, занимающихся расчисткой автомобильных и железных дорог. По словам губернатора, наиболее сложная ситуация сложилась на Рижском и Савеловском направлениях, где движение поездов осуществляется с задержками. Для перевозки пассажиров организованы компенсационные автобусные маршруты.

1 мая правительство Москвы сообщило о неблагоприятной погоде в ночь на 2 мая. Синоптики заявили, что в городе пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра могут достигать 15 м в секунду. Сильный ветер сохранится и днем 2 мая.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС России по Москве рекомендовало жителям и гостям столицы соблюдать осторожность. Автомобилистов призвали снизить скорость движения, увеличить дистанцию до впереди идущих машин и избегать резких маневров. Кроме того, рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных