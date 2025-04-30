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МЧС предупредило о заморозках в Московском регионе в начале мая

Ведомости

В Центральной части РФ ожидаются заморозки до -6 градусов с 1 по 3 мая. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС России.

Как уточняет ТАСС, согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, заморозки ожидаются в ночные и утренние часы на территориях Московской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской областей, а также в Москве.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщал, что в ночь на 28 апреля ожидаются заморозки до минус 2. В Московской области прогнозировались заморозки до минус 3-5 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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