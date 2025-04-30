МЧС предупредило о заморозках в Московском регионе в начале мая
В Центральной части РФ ожидаются заморозки до -6 градусов с 1 по 3 мая. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС России.
Как уточняет ТАСС, согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, заморозки ожидаются в ночные и утренние часы на территориях Московской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской областей, а также в Москве.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщал, что в ночь на 28 апреля ожидаются заморозки до минус 2. В Московской области прогнозировались заморозки до минус 3-5 градусов.