В «Фобосе» предупредили о заморозках в Москве
В Москве в ночь на 28 апреля ожидаются заморозки до минус 2. В Московской области прогнозируются заморозки до минус 3-5 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По его словам, в столице пойдет локальный снег, под утро 28 апреля на западе, юго-западе и юге местами может появиться символический снежный покров высотой 0,5-2 см. Днем он растает. Синоптик уточнил, что с 29 апреля холод отступит и ночные температуры станут устойчиво положительными.
Согласно данным Гидрометцентра, в Москве и Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков до минус 5 градусов, которые прогнозируются с 01:00 мск 26 апреля до 09:00 мск 28 апреля в ряде районов.
25 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус говорил, что в ночь на 27 апреля заморозки возможны во всей Московской области, прогнозируется ночная температура от 0 до минус 3 градусов. Самой холодной ожидается ночь на 28 апреля – минимум в прогнозе от 0 до минус 5 градусов. По словам синоптика, после 30 апреля вероятность ночных отрицательных температур будет невелика.