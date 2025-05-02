ФПК: из-за непогоды в Московской области задерживаются семь пассажирских поездов

По данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в ночь на 2 мая в Москве выпало 14 мм осадков, что составляет 22% от месячной нормы мая. Снег начался ровно в полночь, а наиболее интенсивные осадки наблюдались в районе аэропортов «Шереметьево» и «Внуково». По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся к 15:00 того же дня. Однако в ночь на 3 мая ожидаются заморозки, которые могут привести к образованию гололедицы на дорогах. Днем 3 мая ожидается потепление до +13 градусов и небольшие дожди.