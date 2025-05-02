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ФПК: из-за непогоды в Московской области задерживаются семь пассажирских поездов

Ведомости

Из-за непогоды Московской области задерживаются сразу семь пассажирских поездов. Об этом сообщили в официальном канале ФПК.

Железнодорожники поясняют, что проблемы возникли из-за ухудшения погоды и падения деревьев. Сейчас задержаны составы:

  • №142 Смоленск – Архангельск

  • № 102 Москва – Ярославль

  • № 21 Лабытнанги – Москва

  • № 101 Ярославль – Москва

  • № 1 Владивосток – Москва

  • № 107 Вологда – Москва

  • № 16 Москва – Архангельск

Все поезда, по информации ФПК, продолжают движение по своим маршрутам, несмотря на сложности. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, а пассажиры опаздывающих на четыре часа и более поездов обеспечиваются питанием.

По данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в ночь на 2 мая в Москве выпало 14 мм осадков, что составляет 22% от месячной нормы мая. Снег начался ровно в полночь, а наиболее интенсивные осадки наблюдались в районе аэропортов «Шереметьево» и «Внуково». По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся к 15:00 того же дня. Однако в ночь на 3 мая ожидаются заморозки, которые могут привести к образованию гололедицы на дорогах. Днем 3 мая ожидается потепление до +13 градусов и небольшие дожди.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что из-за снега более 26 000 человек в регионе остались без электричества. Сильнее всего пострадали северные и северно-западные округа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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