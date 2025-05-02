ФПК: из-за непогоды в Московской области задерживаются семь пассажирских поездов
Из-за непогоды Московской области задерживаются сразу семь пассажирских поездов. Об этом сообщили в официальном канале ФПК.
Железнодорожники поясняют, что проблемы возникли из-за ухудшения погоды и падения деревьев. Сейчас задержаны составы:
№142 Смоленск – Архангельск
№ 102 Москва – Ярославль
№ 21 Лабытнанги – Москва
№ 101 Ярославль – Москва
№ 1 Владивосток – Москва
№ 107 Вологда – Москва
№ 16 Москва – Архангельск
Все поезда, по информации ФПК, продолжают движение по своим маршрутам, несмотря на сложности. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, а пассажиры опаздывающих на четыре часа и более поездов обеспечиваются питанием.
По данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в ночь на 2 мая в Москве выпало 14 мм осадков, что составляет 22% от месячной нормы мая. Снег начался ровно в полночь, а наиболее интенсивные осадки наблюдались в районе аэропортов «Шереметьево» и «Внуково». По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся к 15:00 того же дня. Однако в ночь на 3 мая ожидаются заморозки, которые могут привести к образованию гололедицы на дорогах. Днем 3 мая ожидается потепление до +13 градусов и небольшие дожди.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что из-за снега более 26 000 человек в регионе остались без электричества. Сильнее всего пострадали северные и северно-западные округа.